Quali giochi PS5 e PS4 PS Plus per marzo 2022 vuoi?

che cos’è marzo 2022 PS Plus Giochi per PS5 e PS4 e quando Giochi PS Plus annunciati a marzo 2022? Sony sembra aver eliminato la propria talpa, nel momento in cui scriviamo non ce n’è PS Plus Perde. Scegli l’ultimo mese di Planet Coaster: Edizione ConsoleE il EA Sport UFC 4E il L’attacco di Tiny Tina a Dragon Keep: One Shot Adventure nel Paese delle Meraviglie Non è andato bene tra gli abbonati, con Quasi il 50 per cento di voi chiamandolo una sciocchezza. Quindi speriamo che lo sia Marzo 2022 Giochi PS Plus meglio.

PS Plus: quando verranno annunciati i giochi di marzo 2022 per PS5 e PS4?

PS Plus Fino a poco tempo fa perde ogni mese, ma sembra che Sony abbia di nuovo messo in ordine l’impianto idraulico. Giochi PS Plus a marzo 2022 Sarà ufficialmente annunciato il mercoledì 23 febbraio 2022. L’annuncio viene solitamente rilasciato alle 16:30 GMT, ma se non sei sicuro dell’ora nella tua parte del mondo, controlla l’utile tabella di seguito:

Nord America: 8:30 PST / 9:30 MST / 10:30 CST / 11:30 EST

8:30 PST / 9:30 MST / 10:30 CST / 11:30 EST Regno Unito/AIRY: 16:30 GMT

16:30 GMT Europa: 17:30 CET / 18:30 CET

17:30 CET / 18:30 CET Asia/Oceania: 01:30 JST / 00:30 AT / 3:30 EST

PS Plus: quando saranno disponibili per il download i giochi di marzo 2022 per PS5 e PS4?

Puoi sempre eseguire l’ultimo PS Plus Giochi il primo martedì del mese, che è proprio quello che succede 1 marzo 2022 in questa occasione.

PS Plus: quali sono i giochi di marzo 2022 per PS5 e PS4?

Non ci sono state vere voci o speculazioni in merito Giochi PS Plus a marzo 2022 Finora, ma lo sappiamo GTA Online Sarà incluso su PS5, probabilmente come bonus, a partire dal 15 marzo. Alessio 2 E il FAR: Cambiare le maree Entrambi usciranno il 1 marzo, quindi sono probabilmente candidati per PS5 se Sony prevede di introdurre un titolo completamente nuovo come parte della formazione. La scelta del mese scorso, come accennato, è stata purtroppo accolta, quindi questa volta dovrà cucinare qualcosa di meglio. A causa del fitto programma di rilascio, con anello antico E il Orizzonte proibito a ovestPensiamo che qualcosa di più leggero potrebbe adattarsi al conto questa volta.

che cosa Marzo 2022 Giochi PS Plus Vuoi PS5 e PS4? Prendi in considerazione la possibilità di chiedere nella sezione commenti qui sotto e assicurati di farcelo sapere.