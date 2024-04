L'Arizona incrimina 18 persone, tra cui Giuliani e Meadows, per le elezioni del 2020 – Boston Herald

Di JACQUES Billiat e Josh Gelity (Associated Press).

PHOENIX (AP) – Un grand jury dell'Arizona ha incriminato l'ex capo dello staff di Donald Trump, Mark Meadows, e l'avvocato Rudy Giuliani, insieme ad altri 16, in un caso di interferenza elettorale.

Un atto d'accusa pubblicato mercoledì nomina 11 repubblicani che hanno presentato documenti al Congresso sostenendo falsamente che Donald Trump aveva sconfitto Joe Biden in Arizona nelle elezioni presidenziali del 2020. I nomi di altri sette imputati non sono stati immediatamente rilasciati perché non erano ancora stati notificati i capi d'imputazione.

L'Associated Press è stata in grado di determinare l'identità degli imputati senza nome sulla base delle descrizioni contenute nell'atto di accusa.

Uno viene descritto come “spesso identificato come il sindaco” e ha diffuso false accuse di frode elettorale, che descrivono chiaramente Giuliani. Un altro è descritto come quello di Trump”. Capo di Stato Maggiore nel 2020”, che descrive le praterie.

“Non permetterò che la democrazia americana venga minata”, ha detto il procuratore generale democratico Chris Mayes in un video diffuso dal suo ufficio. “È molto importante.”

Gli 11 candidati repubblicani dell'Arizona si sono incontrati a Phoenix il 14 dicembre 2020 e hanno firmato una dichiarazione giurata affermando di essere elettori “debitamente eletti e qualificati” e di sostenere l'amministrazione Trump. Video di un minuto Il Partito repubblicano dell'Arizona ha pubblicato all'epoca la cerimonia della firma sui social media. Il documento fu poi inviato al Congresso e agli Archivi Nazionali, dove venne ignorato.

Biden ha vinto in Arizona con più di 10.000 voti. Di Otto casi Il tentativo fallito per la vittoria di Biden nello stato è stato presentato da 11 repubblicani che in seguito hanno firmato un certificato che dichiarava Trump il vincitore.

La loro causa chiedeva al giudice di decertificare i risultati che portarono alla vittoria di Biden in Arizona e di impedire loro di essere inviati al collegio elettorale. Nel respingere la causa, il giudice distrettuale americano Diane Humedeva ha affermato che i repubblicani non avevano la legittimazione ad agire, hanno aspettato troppo a lungo per presentare il loro caso e “non sono riusciti a fornire alla corte un supporto fattuale per le loro richieste straordinarie”.

Alcuni giorni dopo l'archiviazione della causa, 11 repubblicani hanno partecipato alla firma della certificazione.

Le accuse in Arizona arrivano dopo una serie di accuse contro frodi elettorali in altri stati.

Nel mese di dicembre l'A Un grand jury del Nevada ha incriminato sei repubblicani Con l'accusa di deposito di atto falso e di emissione di documento falso in relazione a falsi certificati elettorali. Loro hanno Si è dichiarato non colpevole.

Procuratore generale del Michigan a luglio Ha sporto denuncia Ciò include 16 capi di imputazione per frode e cospirazione per commettere frodi elettorali contro 16 falsi elettori repubblicani. Un'accusa è stata ritirata dopo che è stato raggiunto un accordo di cooperazione, con 15 imputati rimasti Si è dichiarato non colpevole.

Sono stati incriminati anche tre reati di frode elettorale in Georgia Con Trump e altri in un grande atto d'accusa che li accusava di partecipare a un programma ad ampio raggio per alterare illegalmente i risultati. Loro hanno Si è dichiarato non colpevole.

In Wisconsin, 10 repubblicani si sono presentati come elettori Risolta una causa civile, le loro azioni sono state riconosciute come parte di uno sforzo per ribaltare la vittoria di Biden. è lì Non esiste alcun procedimento penale noto in Wisconsin.

Trump è stato incriminato in un tribunale federale ad agosto in relazione al programma elettorale fraudolento. Come indicato nel foglio di addebito Quando Trump non riuscì a convincere i funzionari governativi a modificare illegalmente le elezioni, lui e i suoi alleati repubblicani iniziarono a reclutare falsi elettori negli stati campo di battaglia di Arizona, Georgia, Michigan, New Mexico, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin. Non Biden, ha detto di aver vinto i loro stati.

All'inizio di gennaio, il procuratore generale del New Mexico Raul Torres ha affermato che i cinque elettori repubblicani dello stato non potevano essere perseguiti secondo la legge attuale. Nel New Mexico e in Pennsylvania, gli elettori fasulli hanno aggiunto un avvertimento e poi hanno presentato un certificato elettorale se sono stati riconosciuti come elettori qualificati e debitamente eletti. Nessuna accusa è stata presentata in Pennsylvania.

In Arizona, il predecessore di Mayes, il repubblicano Mark Bronovich, ha condotto le indagini sulle elezioni del 2020, ma l’ufficio di Mayes ha affermato che le accuse di frode elettorale non facevano parte di tale esame.

In un altro caso relativo alle elezioni avviato dall’ufficio di Mayes, due funzionari repubblicani in un distretto rurale dell’Arizona stanno affrontando accuse penali per aver ritardato i risultati delle elezioni generali del 2022. UN Un grand jury incriminato I supervisori della contea di Cochise Peggy Judd e Tom Crosby affrontano ciascuno un'accusa di cospirazione e interferenza con un funzionario elettorale a novembre. Entrambi Si è dichiarato non colpevole.

Kelly Ward, che ha presieduto il GOP statale dal 2019 all’inizio del 2023, è la repubblicana accusata; Senatore dello Stato Jake Hoffmann; Tyler Bowyer, direttore esecutivo dell'organizzazione giovanile conservatrice Turning Point USA, fa parte del Comitato Nazionale Repubblicano; Senato dello Stato. Anthony Kern, fotografato in aree riservate fuori dal Campidoglio degli Stati Uniti durante l'attacco del 6 gennaio, è ora candidato all'8° distretto congressuale dell'Arizona; Greg Chafston, ex direttore esecutivo del Partito repubblicano dell'Arizona; Il dirigente del Dipartimento dell'Energia James Lawman ha perso il suo seggio al Senato degli Stati Uniti nelle primarie repubblicane del 2022; Robert Montgomery, presidente del comitato repubblicano della contea di Cochise nel 2020; Samuel Moorhead, membro del comitato repubblicano del distretto di Gila County; Nancy Cottle, prima vicepresidente delle donne repubblicane dell'Arizona nel 2020; Lorraine Pellegrino, presidente dell'Ahwatukee Republic Women; e Michael Ward, un medico osteopata sposato con Kelly Ward.

Mercoledì nessuna delle 11 persone ha risposto al telefono, alla posta elettronica o ai messaggi sui social media dell'Associated Press.

___

Gli scrittori dell'Associated Press Jonathan J. Cooper, Kate Brumbach ad Atlanta e Mark Levy a Harrisburg, Pennsylvania hanno contribuito a questo rapporto.