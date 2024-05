Le azioni di GameStop e AMC salgono di un altro 40% nel trading pre-mercato mentre ritorna la mania delle azioni di meme

Martedì altri cosiddetti “titoli meme” erano pronti ad aprire in netto rialzo. Le azioni di BlackBerry, che in precedenza dominava il settore degli smartphone, sono aumentate di oltre il 27% nelle negoziazioni pre-mercato, mentre le azioni del produttore di cuffie Koss sono aumentate del 18%.

I movimenti del mercato seguono i grandi guadagni delle azioni all’inizio della settimana di negoziazione. Lunedì, le azioni GameStop sono aumentate di ben il 74,4%, mentre le azioni AMC sono aumentate del 78,4% nella sessione di negoziazione precedente.

nei giorni scorsi aggiornare Sulla piattaforma dei social media

Questo è stato il primo post di Roaring Kitty sulla piattaforma dal 2021 e da allora è stato visto più di 23 milioni di volte.

Roaring Kitty, il cui nome legale è Keith Gill, è un ex operatore di marketing per la Massachusetts Mutual Life Insurance. Conosciuto anche come DeepF——Value su Reddit, Gill ha attirato un esercito di trader giornalieri che si incoraggiavano a vicenda e si accumulavano in azioni di videogiochi tradizionali e in opzioni call di GameStop tra il 2020 e il 2021.

