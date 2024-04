Le difese aeree ucraine rivendicano due soccorritori chiave, ma i missili che sfuggono all'intercettazione ne uccidono 7

I vigili del fuoco intervengono in un edificio danneggiato dai bombardamenti russi a Dnipro, in Ucraina, il 19 aprile 2024.



Kiev, Ucraina

CNN

—



dell'Ucraina I difensori dell'aviazione affermano di aver segnato due primi punti significativi venerdì mattina russo Bombardiere strategico Tu22M3 e due missili da crociera ipersonici Kh-22 in volo.

Le notizie di interruzioni sotterranee a mezz'aria sono incoraggianti Esercito dell'UcrainaNegli ultimi mesi ha lottato per contenere il crescente utilizzo da parte della Russia di attacchi combinati missilistici e droni, un fatto accentuato dai rapporti provenienti dalla regione di Dnipropetrovsk, dove i funzionari hanno affermato che l’ultima salva russa ha ucciso sette persone, tra cui due bambini.

L'aeronautica ucraina ha dichiarato di aver lanciato durante la notte sei missili Kh-22 da bombardieri russi sul Mar Nero e sul vicino Mar d'Azov, per un totale di 22 missili e 14 droni Shahed. Una fonte militare ha detto alla CNN che un sistema di difesa aerea Patriot è stato responsabile di due intercettazioni riuscite di Kh-22.

I missili, originariamente progettati per prendere di mira le navi, possono volare a velocità fino a 2.485 mph (4.000 kmh), rendendoli estremamente difficili da intercettare. Secondo fonti dell’aeronautica militare, la Russia ha lanciato centinaia di missili contro obiettivi ucraini da quando è iniziata l’invasione su vasta scala due anni fa, e finora tutti hanno eluso le difese aeree.

Il sistema Patriot progettato dagli Stati Uniti è una priorità per l’Ucraina, che si ritiene abbia solo tre unità di questo tipo, con una quarta recentemente promessa dalla Germania. Si prevede che il presidente Volodymyr Zelenskyj solleciterà la causa per ulteriori sistemi simili quando si rivolgerà ai ministri della difesa della NATO in un incontro virtuale più tardi venerdì.

A differenza degli intercettori Kh-22, il bombardiere Tu22M3 è stato abbattuto da un sistema di difesa aerea S-200 di epoca sovietica, ha detto alla CNN una fonte militare ucraina.

Il bombardiere strategico è stato attaccato dopo aver lanciato missili contro obiettivi ucraini, a circa 300 chilometri dall'Ucraina, secondo una dichiarazione dell'intelligence di sicurezza a Kiev.

L'aereo si è schiantato nella regione russa di Stavropol, a est del Mar Nero, si legge nella nota. Il rapporto lo descrive come “la prima distruzione riuscita di un bombardiere strategico durante un'operazione di combattimento dall'occupazione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia”.

Secondo l'agenzia di stampa TASS, il ministero della Difesa russo ha attribuito l'incidente a un “malfunzionamento tecnico”. Tre delle persone a bordo sono state salvate e un quarto membro dell'equipaggio risulta disperso.

Kiev ha recentemente ottenuto altri successi contro grandi aerei militari russi, in particolare abbattendo due aerei spia A-50 in attacchi separati a gennaio e febbraio sulla stessa regione del Mar Nero.

Anatolij Stepanov/AFP/Getty Images I soccorritori ucraini lavorano nel cortile di un edificio residenziale danneggiato a Dnipro il 19 aprile 2024.

Con sei missili Kh-22 lanciati durante la notte, la Russia ha lanciato 16 missili contro l’Ucraina, inclusi due missili da crociera Iskander K, oltre a 14 droni Shahed. Tutti gli attacchi aerei tranne sette sono stati intercettati, ha detto l'Air Force.

Gli obiettivi principali erano nella regione di Dnipropetrovsk, nel sud-est del paese, dove sette persone sono state uccise, hanno detto i funzionari.

Due dei morti erano bambini di età compresa tra 14 e 8 anni, ha detto un funzionario regionale. Secondo i rapporti ufficiali, sono stati uccisi nella città di Synelnykove, dove sono state attaccate una dozzina di case private.