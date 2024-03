Le Hawaii sono l’unico stato americano a non essere coperto dall’accordo di difesa della NATO

La Svezia è stata approvata come il nuovo membro della NATO

WASHINGTON – La Svezia è diventata il nuovo membro della NATO all'inizio di questo mese, unendosi a 31 paesi dell'alleanza per la sicurezza, compresi gli Stati Uniti.

Bene, facciamo 49 su 50 Stati Uniti.

Perché, per una stranezza geografica e storica, le Hawaii non sono tecnicamente coperte dalla NATO.

Se una potenza straniera attaccasse le Hawaii – ad esempio, la base della Marina americana a Pearl Harbor o il quartier generale del Comando Indo-Pacifico a nord-ovest di Honolulu – i membri della NATO non sarebbero obbligati a elevarsi al livello di difesa dello Stato di Aloha.

“È la cosa più strana”, dice David Santoro, presidente del think tank Pacific Forum di Honolulu, aggiungendo che anche la maggior parte degli hawaiani non ha idea che il loro stato si stia tecnicamente allontanando dall'alleanza.

“Le persone tendono a presumere che le Hawaii facciano parte degli Stati Uniti e quindi siano coperte dalla NATO”, afferma.

Ma riconosce che queste informazioni sono a nome della coalizione. Nord Atlantico Organizzazione del trattato.

Le Hawaii, ovviamente, si trovano nell'Oceano Pacifico e, a differenza della California, del Colorado o dell'Alaska, il cinquantesimo stato non fa parte degli Stati Uniti continentali che raggiungono l'Oceano Atlantico settentrionale sulle sue coste orientali.

“L'argomentazione a favore dell'esclusione delle Hawaii è semplicemente che non fanno parte del Nord America”, afferma Santoro.

L’eccezione è prevista dal Trattato di Washington, il documento che creò la NATO nel 1949, un decennio prima che le Hawaii diventassero uno Stato.

Mentre l’articolo 5 del Trattato prevede l’autodifesa collettiva in caso di attacco militare contro qualsiasi Stato membro, l’articolo 6 ne limita la portata geografica.

L’articolo 6 afferma che “un attacco armato contro una o più Parti sarà considerato costituire un attacco armato contro il territorio di una qualsiasi delle Parti in Europa o Nord America”. Si afferma inoltre che qualsiasi area insulare deve trovarsi nell'Oceano Atlantico settentrionale, a nord del Tropico del Cancro.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha confermato che le Hawaii non sono coperte dall'articolo 5, ma ha detto che l'articolo 4 – che stabilisce che i membri si consulteranno quando “l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza” di un membro è minacciata – dovrebbe coprire qualsiasi situazione che potrebbe influenzare il paese. Stato Cinquanta.

Il portavoce ha anche affermato che qualsiasi emendamento al trattato per includere le Hawaii difficilmente otterrà consenso perché altri membri hanno aree al di fuori dei confini stabiliti nell’articolo 5.

Ad esempio, la NATO non si unì al suo membro fondatore nella guerra del Regno Unito con l'Argentina nel 1982, dopo che le forze argentine invasero le Isole Falkland, un territorio britannico conteso nell'Atlantico meridionale.

La NATO non ha risposto alla richiesta di commento della CNN.

Hawaii, Guam, Taiwan e Corea del Nord

Alcuni esperti affermano che i tempi sono cambiati nei decenni successivi alla firma del Trattato di Washington, e affermano che l’attuale situazione politica nella regione dell’Indo-Pacifico potrebbe richiedere un ripensamento.

Questo perché le basi militari statunitensi alle Hawaii potrebbero svolgere un ruolo vitale nel contrastare l’aggressione nordcoreana e nel sostenere qualsiasi potenziale difesa di Taiwan.

Il Partito Comunista cinese al potere rivendica l’isola democratica e autogovernata come suo territorio anche se non l’ha mai controllato. Il leader cinese Xi Jinping ha fatto della “riunificazione” con Taiwan una parte fondamentale del suo obiettivo generale di “ringiovanimento” della nazione entro il 2049.

Sebbene i leader cinesi abbiano affermato di sperare di prendere il controllo dell’isola con mezzi pacifici, non hanno escluso di farlo con la forza e negli ultimi anni hanno intensificato le intimidazioni militari nei confronti dell’isola.

Il Taiwan Relations Act impone a Washington di fornire armi per difendere l’isola, e il presidente americano Joe Biden ha suggerito che utilizzerà personale militare americano per difenderla in caso di invasione cinese (sebbene i funzionari della Casa Bianca abbiano affermato che la politica statunitense è quella di lasciare l’isola isola) Una domanda vaga sul perché dei cambiamenti).

Uno scenario di War Game del 2022 gestito dal Center for a New American Security, in cui la Cina attacca le strutture di comando e controllo degli Stati Uniti alle Hawaii come parte della sua guerra per conquistare Taiwan con la forza.

Escludere le Hawaii dalla NATO rimuove un “elemento di deterrenza” quando si tratta della possibilità di un attacco cinese alle Hawaii a sostegno di qualsiasi potenziale Taiwan, afferma John Hemmings, direttore senior del Programma di politica estera e di sicurezza indo-pacifica al Pacific Forum . campagna.

Dice che lasciare le Hawaii fa sapere a Pechino che i membri europei della NATO probabilmente hanno una sorta di “clausola di salvaguardia” quando si tratta di difendere il territorio americano in una situazione così ipotetica.

“Perché non mettiamo a nostra disposizione questo elemento di deterrenza?”, si è chiesto. Hemmings dice. “Perché lasciare questo fuori dal tavolo se effettivamente impedirà (alla Cina) di invadere Taiwan?”, ha chiesto.

L'importanza strategica delle Hawaii ha anche un profondo significato storico per gli Stati Uniti

“È qui che è avvenuta Pearl Harbor. È qui che abbiamo avuto l'attacco che ci ha portato alla seconda guerra mondiale e, tra l'altro, questo è anche ciò che ci ha portato a contribuire a liberare la Francia”, dice Hemings.

“Per gli americani, esiste un legame diretto tra questo Paese e la nostra partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale, che in definitiva ci aiuta a contribuire alla vittoria sull’Asse (l’alleanza tra Germania nazista, Giappone e Italia)”.

Hemmings sostiene anche l'inclusione di Guam, l'isola americana nell'Oceano Pacifico a circa 3.000 miglia a ovest delle Hawaii, nell'ombrello della NATO.

L'isola, per lungo tempo punto focale delle minacce della Corea del Nord, ospita la base aeronautica di Andersen, da cui gli Stati Uniti possono lanciare i loro bombardieri B-1, B-2 e B-52 attraverso l'Indo-Pacifico.

Hemmings paragona l'esclusione di Guam dalla NATO al modo in cui gli Stati Uniti lasciarono la penisola coreana al di fuori della linea che avevano tracciato attraverso il Pacifico per scoraggiare l'Unione Sovietica e la Cina dal diffondere il comunismo nel gennaio 1950. Cinque mesi dopo la cosiddetta linea Acheson , La guerra di Corea è iniziata.

“L’avversario si sente incoraggiato ad avere un conflitto militare, e si finisce comunque per combattere una guerra”, dice Hemmings.

Foro del Pacifico Santoro sottolinea anche la necessità di includere Guam sotto l'egida della NATO. “Dal punto di vista strategico, Guam è più importante delle Hawaii”, afferma.

“Coalizione dei volenterosi”

Altri analisti ritengono che se un simile ipotetico attacco dovesse verificarsi alle Hawaii o a Guam, le relazioni profonde e durature tra gli Stati Uniti e i suoi alleati democratici sarebbero più importanti nel processo decisionale dei paesi rispetto agli aspetti tecnici del trattato NATO. .

In caso di attacco, “mi aspetterei… che gli Stati Uniti cerchino di formare una coalizione di volonterosi che includa principalmente, ma non esclusivamente, alleati regionali”, afferma Louis Simon, direttore del programma affiliato ad Harvard. think tank, Collegio di Governo di Bruxelles in Belgio.

Simon cita la risposta forte e immediata dell’Alleanza dopo gli attacchi dell’11 settembre, l’unica volta nei suoi 74 anni di storia in cui la NATO ha invocato il meccanismo di autodifesa collettiva ai sensi dell’Articolo 5.

“Ma Washington in realtà ha scelto di indirizzare la sua risposta attraverso una coalizione di volenterosi, piuttosto che attraverso la leadership della NATO”, dice. “Ho il sospetto che vedremmo una reazione simile nel caso di un attacco a Guam o alle Hawaii, dove gli Stati Uniti vorrebbero mantenere il pieno controllo militare sulla (risposta) e la flessibilità diplomatica”, ha aggiunto.

Simon afferma inoltre di non vedere alcuna reale differenza tra i membri della NATO e il loro impegno nei confronti degli Stati Uniti e dell'alleanza.

La NATO è la pietra angolare della comunità democratica transatlantica. Gli Stati Uniti e gli altri membri della NATO hanno pubblicizzato l’unità senza precedenti dell’alleanza di fronte all’invasione non provocata dell’Ucraina da parte della Russia. Negli ultimi anni la NATO ha anche inasprito il suo tono comune nei confronti della Cina, impegnandosi ad affrontare quelle che definisce “sfide sistemiche” poste da Pechino.

E ha aggiunto: “Personalmente non ho dubbi che saranno pronti a fornire varie forme di assistenza in caso di attacco contro il territorio sovrano americano, anche individualmente e attraverso molteplici sedi come l'Unione Europea o la NATO”.