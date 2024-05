Le madri di Miss USA e Miss Teen USA denunciano abusi

Le madri delle ex Miss USA e Miss Teen USA hanno parlato del motivo per cui le loro figlie si stanno dimettendo dai loro titoli.

Una madre ha detto a un notiziario mattutino americano che “il lavoro dei loro sogni si è trasformato in un incubo”.

Miss Universo, che organizza concorsi gemelli, non ha affrontato le accuse di maltrattamenti e bullismo. La BBC ha contattato l’organizzazione per un commento.

Martedì le madri hanno detto a Good Morning America della ABC che stavano parlando a nome delle loro figlie poiché sono vincolate da accordi di non divulgazione (NDA).

“Non scendere mai a compromessi sulla tua salute fisica e mentale”, ha scritto il 24enne in un post su Instagram. “La nostra salute è la nostra ricchezza.”

Alcuni fan hanno speculato sul significato dietro la sua nota, che secondo loro sembrava scrivere “Sono in silenzio” nelle prime 11 frasi.

“E rimarrà così per il resto della sua vita se questo accordo di non divulgazione non sarà così [lifted],” lei ha aggiunto.