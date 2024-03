Le persone sono confuse sul perché “Jeff” è nella lista delle superpotenze nucleari?

Dalla creazione delle armi nucleari, viviamo in un mondo in cui una guerra totale potrebbe distruggere l’umanità molte volte. Gli studi hanno scoperto che solo un centinaio di testate potrebbero far precipitare il mondo in un inverno nucleare, che potrebbe uccidere fino a un miliardo di persone. Nel 2023 abbiamo circa 12.500 testate nucleari.

Monitorarli è importante, ovviamente. Non vorrai finire come gli Stati Uniti, perdendo sei armi nucleari (di cui siamo a conoscenza).

Attualmente sono nove i paesi che possiedono armi nucleari: Russia, Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Francia, Pakistan, Israele, Corea del Nord e India. Il decimo più grande proprietario di armi nucleari, secondo un vecchio grafico della CNN basato sui dati della Federation of American Scientists, è Jeff.

Mentre questo Riappare Di tanto in tanto, non c'è bisogno di temere un Armageddon nucleare istigato da un malcontento di nome Jeff.

Jeff non è una persona, è l'abbreviazione di Valutazione congiunta della fissione e della fusione Il progetto è una collaborazione internazionale per creare una libreria di dati nucleari. Un errore nei dati probabilmente ha inserito JEFF nel grafico, rendendolo, per un breve periodo e solo sul grafico a barre, il decimo detentore di armi nucleari al mondo.

Mi spiace, ma Jeff (che si tratti di Goldblum, Bezos o Daniels) non hanno armi nucleari proprie. Ma lasciatevi confortare dal fatto che la Pepsi possa aver posseduto, per un breve periodo, una flotta di navi da guerra sovietiche.