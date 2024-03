Elenco spoiler WWE RAW per l'episodio 3/18

La WWE si sta preparando a tenere un episodio live di RAW il 18 marzo 2024, con la forte determinazione di renderlo davvero eccezionale. Pieno di contenuti coinvolgenti dall'inizio alla fine, i fan possono aspettarsi uno spettacolo emozionante.

Di seguito è riportato un elenco di spoiler per lo spettacolo, per gentile concessione di Fightful Select:

Programma spoiler RAW di WWE (18/3/24):

Jey Uso offre un promo avvincente.

Match di qualificazione a WrestleMania: DIY gareggia contro Creed Bros.

Katana Chance e Kayden Carter affrontano Indi Hartwell e Candice LeRae.

Cody Rhodes offre un promo emozionante.

Ricochet affronta Dominik Mysterio in una partita emozionante.

Firma del contratto per ottenere il titolo intercontinentale.

Match di qualificazione a WrestleMania: Awesome Truth combatte contro Indus Sher.

Drew McIntyre offre un promo emozionante.

Match di qualificazione a WrestleMania: il New Day si scontra con Alpha Academy.

Ultimo incontro femminile in piedi: Becky Lynch affronta Nia Jax testa a testa.

WWE RAW (18/3/24) Note sul backstage:

Zoe Stark affronterà Natalya alle registrazioni dell'evento principale della WWE.

Apollo Crews affronterà Giovanni Vinci alle registrazioni dell'evento principale della WWE.

Sean Bennett è stato nominato arbitro dell'evento principale.

Jinder Mahal e JD McDonagh sono inclusi nei roster interni.

Un altro spoiler per WWE RAW (18/3/24):

Il segmento dell'evento principale si estende su tre parti, così come la partita tra DIY e Creed Bros.

Una parte è destinata alla firma del contratto.

Le promozioni per Cody Rhodes e Drew McIntyre sono state combinate in un unico segmento.

Indus Sher vs. Awesome Truth verrà mostrato in un'unica clip.

Internamente, Alpha Academy è identificata come Otis & Tozawa.

Dovremo vedere come andrà a finire lo spettacolo quando andrà in diretta. Come sempre, rimanete sintonizzati qui su Ringside News per aggiornamenti continui, notizie, voci e spoiler riguardanti l'evento di stasera.

Come sempre, Ringside News fornirà una copertura in diretta dello show di stasera nel WWE Monday Night RAW Coverage Center. Si preannuncia come un episodio memorabile per molte ragioni, quindi resta da vedere come finirà.

Cosa ne pensi dei piani di WWE RAW questa settimana? Raccontaci cosa ne pensi nella sezione commenti!