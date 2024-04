Le previsioni di TSMC superano le stime poiché la domanda di intelligenza artificiale aiuta a stimolare il business

(Bloomberg) – Il produttore taiwanese di semiconduttori prevede che i ricavi aumenteranno di circa il 30% in questo trimestre, riflettendo un'impennata nello sviluppo dell'intelligenza artificiale che sta aumentando la domanda per i chip avanzati che produce per aziende del calibro di Nvidia Corp.

Le prospettive migliori del previsto seguono il primo aumento dei profitti in un anno, dopo che la forte domanda di intelligenza artificiale ha rilanciato la crescita del più grande produttore di chip a contratto del mondo. Il principale produttore di chip per Nvidia e Apple Inc. I ricavi sono variati da 19,6 miliardi di dollari a 20,4 miliardi di dollari nel trimestre di giugno, rispetto alle stime di circa 19,1 miliardi di dollari.

La settimana scorsa, la più grande azienda di Taiwan ha rivelato la crescita delle vendite più rapida dal 2022, indicando che la domanda di chip che accelerano lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sta iniziando a compensare le ripercussioni del declino del mercato degli smartphone. Apple, che rappresentava circa un quarto delle sue entrate nel 2023, ha iniziato l’anno con un profondo calo delle vendite di iPhone in Cina.

TSMC ha guadagnato circa 340 miliardi di dollari in valore di mercato dal minimo dell’ottobre 2022, scommettendo che diventerà uno dei chiari vincitori del boom globale dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. All’inizio dell’anno, la società ha fissato il budget di spesa in conto capitale per il 2024 tra 28 e 32 miliardi di dollari. Giovedì ha registrato un aumento dell’utile netto del 9% migliore del previsto, raggiungendo i 225,5 miliardi di NT$ (7 miliardi di dollari) per il trimestre di marzo.

A gennaio ha dichiarato di aspettarsi una crescita dei ricavi di almeno il 20% quest’anno con la ripresa del mercato più ampio dei semiconduttori, sebbene permanga l’incertezza in un contesto di volatilità macroeconomica globale. Il fornitore leader ASML Holding NV – l'unico fornitore delle macchine per la produzione di chip più avanzate al mondo – ha registrato mercoledì una perdita del 22% nelle prenotazioni del primo trimestre.

Nel lungo termine, gli investitori si aspettano che i chip focalizzati sull’intelligenza artificiale rappresenteranno gradualmente una quota maggiore delle entrate. I ricavi derivanti dall'intelligenza artificiale di TSMC stanno crescendo a un tasso del 50% annuo, ha affermato la società a gennaio. Tuttavia, alcuni investitori hanno avvertito che l’attuale livello di domanda di chip IA non è sostenibile a lungo termine. Altri rimangono preoccupati data l’incertezza che circonda lo Stretto di Taiwan, lo stretto specchio d’acqua tra la Cina e l’isola che considera parte del suo territorio.

