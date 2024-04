Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

47 minuti fa

Non è immediatamente chiaro se le banche regionali siano scese tanto quanto mercoledì in risposta all’inflazione più rapida di marzo e alla successiva rivalutazione dei rendimenti dei titoli del Tesoro al rialzo. Dopotutto, l’S&P 500 è sceso solo dell’1,5% rispetto al calo dell’1% dell’S&P 500.

Ma l’indice finanziario S&P 500 comprende tutti i tipi di istituzioni, dalle più grandi banche nazionali come JPMorgan e Bank of America alle reti di carte di credito Visa e MasterCard.

Rivolgiti alle banche regionali per trovare l'indice bancario regionale S&P 1500, che è composto da tutti gli indici S&P 500, S&P Midcap 400 e S&P Smallcap 600, che mercoledì ha registrato un calo del 4,5%. Gli esempi di questa carneficina abbondano: la Community Bank di Long Island, New York, è scesa dell'8,1%, la Brooklyn Bancorp di Boston, del 5,9% e la Western Alliance Bancorp, Phoenix, del 5,8%. MVB Financial nel West Virginia è scesa del 5,1% e BCB Bancorp nel New Jersey è scesa del 4,5%.

Gli analisti della Bank of America hanno detto lunedì che gli investitori esamineranno i rapporti sugli utili del primo trimestre delle banche per “potenziali aree di debolezza sullo sfondo di tassi di interesse più alti e più a lungo termine (immobili commerciali, credito totale, costi di deposito) mentre cercano una linea di fondo. nel margine di interesse netto (previdenza sociale; ~80% dei ricavi in ​​media).”

-Scott Schnepper