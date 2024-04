Jrue Holiday accetta un'estensione quadriennale da 135 milioni di dollari con i Celtics

Dopo uno scambio di successo fuori stagione, la guardia dei Boston Celtics Jrue Holiday ha accettato un'estensione del contratto quadriennale da 135 milioni di dollari, ha detto mercoledì a ESPN il suo agente, Jason Clusion di Clusion Sports Management.

Holiday ha rifiutato la sua player option da 37,3 milioni di dollari per il 2024-25 per firmare un accordo a lungo termine che lo avrebbe portato per tutta la stagione 2027-28, ha detto Clushon.

L'estensione di Holiday fa risparmiare ai Celtics milioni di dollari in termini di cap l'anno prossimo e aiuta a tenere insieme il talentuoso e costoso nucleo di Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Derrick White e Holiday, che hanno portato la franchigia al miglior record della NBA in questa stagione. Con il prolungamento di Holiday, i Celtics dovrebbero essere la seconda squadra sul piazzale nel 2024-25.

Holiday diventerà il quarto giocatore all'età di 33 anni o più a firmare un contratto garantito del valore di oltre 100 milioni di dollari, un elenco che include anche LeBron James, Stephen Curry e Al Horford.

Scelti dall'editore 2 è correlato

I tempi dell'accordo riflettono l'arrivo e l'estensione di Holiday con i Milwaukee Bucks fino alla stagione 2021. Holiday è arrivato con un contratto da New Orleans e ha impiegato mesi per valutare la sua fiducia e il suo conforto nei confronti dell'organizzazione prima di firmare un'analoga estensione del contratto quadriennale da 135 milioni di dollari. Nei mesi successivi, Holiday vinse un campionato NBA e una medaglia d'oro olimpica, qualcosa che proverà a fare di nuovo nel 2024 con i Celtics e il Team USA.

La media dei punteggi di Holiday è diminuita da quando è entrato nella formazione stellare dei Celtics, ma sta avendo la migliore stagione di qualsiasi giocatore con oltre 50 tentativi, incluso il 43% di triple, incluso il 62% di triple. Basket NBA negli ultimi 25 anni.

Rimane uno dei difensori più versatili e abili della NBA, affrontando guardie, attaccanti e centri in questa stagione. Ad esempio, Holiday – una selezione difensiva All-NBA per cinque volte – ha 19 giocatori per difendere oltre 40 incontri a metà campo in questa stagione, tra cui Jalen Brunson di New York, Giannis Antetokounmpo di Milwaukee e Zion Williamson di New Orleans, secondo Statistiche ESPN e ricerca sulle informazioni.

Off arrivò ai Celtics in uno scambio di settembre dai Portland Trail Blazers, dove trascorse diversi giorni a seguito dell'accordo a tre che portò Damian Lillard ai Bucks. L'estensione assottiglia ulteriormente il mercato dei free agent, eliminando in Holiday un giocatore ambito in tutta la lega, soprattutto a Filadelfia, dove ha il potenziale per ottenere lo stipendio massimo.