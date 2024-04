Star Wars Outlaws presenta Qi'Ra di Han Solo

Fuorilegge di Star WarsIl mascalzone del mondo aperto di Ubisoft e Massive Entertainment aggiunge un altro volto familiare. Dopo la storia del ladro Kai Face, Fuorilegge Si tufferà nel ventre squallido di quella galassia molto, molto lontana. Mentre si muove attraverso questi circoli fuorilegge, Kai incontrerà sicuramente alcuni personaggi famosi, alcuni dei quali abbiamo visto nel nuovo gioco Trailer della storia. grazie per Gioco investigativosappiamo che un altro di quei volti familiari sarà Lady Qi'Ra, una figura importante di… Solo: una storia di Star Wars.

Per coloro che non la conoscono, Lady Qi'Ra è apparsa per la prima volta nello spin-off del 2018 sul contrabbandiere preferito da tutti. giocato prima Emilia Clarke (Game of Thrones'Daenerys Targaryen), Qi'Ra era un'amica d'infanzia di Han Solo, ed entrambi sono cresciuti sul pianeta Corellia. L'unica cosa che sappiamo per certo è che Emilia Clarke Non tornerà Alla svolta. Ma quale sarà il suo ruolo? Fuorilegge di Star Wars? Per tuffarcisi dobbiamo viziare separare. Considera questo il tuo avvertimento.

immagine : Ubisoft/Gioco Detective

Alla fine di separare, Qi'Ra tradisce Han e viene rivelato che in realtà sta lavorando per il sindacato criminale Crimson Dawn, guidato da Darth Maul. Il film termina nel 10 BBY (prima della Battaglia di Yavin o in altre parole il climax del film originale) Guerre stellari). Fuorilegge Accadrà tra Anelli a V E VI, tra il 3 e il 4 Aby (dopo la battaglia di Yavin). Ciò significa che sono passati dai sei ai sette anni dall'ultima volta che la maggior parte dei fan ha visto Qi'Ra, ma lei è stata impegnata nel resto della serie, apparendo in Cacciatori di taglie di Star Wars E Regno cremisi Caricatura. Dopo la morte finale di Darth Maul, Qi'Ra assume il ruolo di Primarca di Crimson Dawn.

quando Fuorilegge Si dà il caso che Qi'Ra usi il suo controllo sull'Alba Cremisi per intraprendere una battaglia segreta contro i Sith. Ciò include un evento chiamato Guerra delle Gilde, in cui i Qi'Ra hanno messo l'una contro l'altra molte delle organizzazioni criminali della galassia. La Guerra tra Gilde si svolge nel periodo di tempo specificato Fuorilegge occupa anche. Crimson Dawn è stata menzionata nell'ultimo trailer della storia del gioco e le tensioni sembrano essere alte tra le gilde. Nel trailer vediamo anche Jabba the Hutt e Han Solo congelato, entrambi i quali hanno diversi scontri con Qi'Ra. Tutto ciò suggerisce che Qi'Ra avrà un ruolo importante nella storia di Kay Vess Fuorilegge Uscirà il 30 agosto.