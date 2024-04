Finalmente sappiamo perché la navicella spaziale Voyager 1 della NASA ha smesso di comunicare e gli scienziati stanno lavorando per risolvere il problema

Gli ingegneri della NASA hanno scoperto la causa dell'interruzione delle comunicazioni tra la Terra e l'esploratore spaziale interstellare Voyager 1. Una piccola porzione di memoria danneggiata sembra trovarsi in uno dei computer della navicella.

Questo difetto ha causato l'invio di dati illeggibili da parte della Voyager 1 alla Terra e si trova nel Flight Data Subsystem (FDS) della navicella spaziale della NASA. Questo è il sistema responsabile dell'imballaggio dei dati scientifici e ingegneristici della sonda prima che l'unità di modulazione della telemetria (TMU) e il trasmettitore radio la restituiscano al controllo missione.

La fonte del problema cominciò a rivelarsi quando gli operatori della Voyager 1 inviarono un “poke” alla navicella spaziale il 3 marzo 2024. L'obiettivo era spingere il DDS a inviare una lettura completa della memoria sulla Terra.

La lettura ha confermato al team della NASA che circa il 3% della memoria FDS era danneggiata e che ciò impediva al computer di svolgere le sue normali operazioni.

Voyager 1 è stata lanciata nel 1977 ed è diventato il primo oggetto creato dall'uomo a lasciare il sistema solare ed entrare nello spazio interstellare nel 2012. Voyager 2 ha seguito la sua sorella spaziale fuori dal sistema solare nel 2018 e continua a funzionare e comunicare bene con la Terra.

Dopo 11 anni di esplorazione interstellare, nel novembre 2023, il codice binario della Voyager 1, il linguaggio informatico utilizzato per comunicare con la Terra, non ha più senso. 0 e 1 non significano più nulla.

“In effetti, la comunicazione tra la navicella spaziale e la Terra era ancora collegata, ma la voce della Voyager era stata sostituita da un tono di linea monotono”, aveva precedentemente detto a Space.com il team di ingegneri della Voyager 1.

Poster che celebra il viaggio interstellare della Voyager.

Il team sospetta fortemente che questo difetto sia il risultato del fatto che un chip responsabile della memorizzazione di parte della porzione interessata della memoria FDS smette di funzionare.

Tuttavia, al momento, la NASA non può dire di cosa si tratti con certezza esattamente Ha causato questo particolare problema. Il chip potrebbe essere stato colpito da una particella energetica e ad alta velocità proveniente dallo spazio, o potrebbe semplicemente essersi consumato dopo i 46 anni di servizio della Voyager 1.

Voyager 1 si trova attualmente a circa 15 miliardi di miglia (24 miliardi di chilometri) dalla Terra, il che significa che ci vogliono 22,5 ore per ricevere un segnale radio da esso – e altre 22,5 ore affinché il veicolo spaziale riceva una risposta tramite le antenne del Deep Space Network. Quindi risolvere questo problema di connessione non è facile.

Tuttavia, gli scienziati e gli ingegneri della NASA sono ottimisti sul fatto di poter trovare un modo per far sì che FDS funzioni normalmente, anche senza hardware di memoria inutilizzabile.

Potrebbero essere necessarie settimane o addirittura mesi per risolvere questo problema. Secondo la NASA Ma se questo problema verrà risolto, la Voyager 1 dovrebbe essere in grado di riprendere a restituire dati scientifici su ciò che si trova oltre il sistema solare.