Le scimmie arrivano a Venice Beach a cavallo per il nuovo trailer “Il pianeta delle scimmie”.

Come se la scena della famosa Venice Beach di Los Angeles non fosse abbastanza selvaggia, ora ci sono delle scimmie che vagano per la sabbia… niente meno che a cavallo!!!

Sì, il team di marketing dietro “Il regno del pianeta delle scimmie” ha escogitato un modo accattivante per creare buzz per il film lunedì… facendo salire un gruppo di scimmie e cavalcare intorno alla spiaggia.

No, non sono vere scimmie – Peeta sarà lì per tutto questo – ma gli attori in costume erano piuttosto convincenti a prima vista… somigliavano molto a una scena strappata direttamente dalla trama del film in cui le scimmie prendono il sopravvento.

Per fortuna, gli attori non hanno scatenato del tutto i cavalli, optando per una passeggiata più lenta sulla spiaggia… abbinata a sguardi intensi e minacciosi per far sentire la loro presenza.

Nonostante la mancanza di azione, L'invasione delle scimmie ha sicuramente scatenato le chiacchiere sul film in uscita, la cui uscita nelle sale americane è prevista per il 10 maggio.

Il pubblico online è rimasto affascinato da questa trovata di marketing, salutandola come puro genio e ammettendo che li ha catturati e pronti a guardare il film.

Diretto da Wes PaulQuesto film è il seguito del film del 2017 “La guerra – Il pianeta delle scimmie”.