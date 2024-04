L'edizione Powerball ritarda l'estrazione dei numeri vincenti di sabato

Le probabilità di vincere Powerball e Mega Millions non sono a tuo favore Le probabilità di vincere il jackpot Mega Millions o Powerball sono circa 1 su 292 milioni. Ecco le cose che hai maggiori probabilità di ottenere per un sacco di soldi.

L'estrazione di sabato sera del jackpot Powerball da 1,30 miliardi di dollari è stata rinviata perché le “procedure di estrazione” richieste non sono state completate, hanno detto i funzionari.

La lotteria ha rilasciato una dichiarazione chiedendo ai giocatori di conservare i loro biglietti.

Una volta completate le procedure di verifica, i numeri verranno estratti e pubblicati online, si legge nel comunicato della lotteria.

“Le regole del Powerball richiedono che ogni biglietto venduto a livello nazionale venga scansionato e verificato da due diversi sistemi informatici prima che vengano estratti i numeri vincenti”, si legge nella dichiarazione. “Questo viene fatto per garantire che ogni biglietto venduto per l'estrazione Powerball venga contabilizzato e abbia le stesse possibilità di vincita. Stasera, abbiamo una giurisdizione che necessita di ulteriore tempo per completare il processo di estrazione anticipata.”

Incolpare la “lotteria con un solo partecipante” per il ritardo del Powerball

La dichiarazione sul sito web di Powerball accusa una “lotteria con un solo partecipante” che ha bisogno di più tempo per completare le procedure di estrazione anticipata. La dichiarazione afferma che le misure sono state adottate “per proteggere l'integrità e la sicurezza di Powerball”.

Si consiglia ai giocatori di conservare i biglietti.

Il comunicato di Powerball prosegue dicendo che l'estrazione sarà trasmessa in diretta e i numeri vincenti saranno pubblicati sul sito web di Powerball e sul canale YouTube.

“Per favore, conserva i tuoi biglietti per l'estrazione Powerball di sabato”, si legge nella dichiarazione. “Una volta completate le procedure di estrazione richieste, l'estrazione di Powerball sarà condotta sotto la supervisione di funzionari di sicurezza della lotteria e revisori indipendenti.”

Quando verranno estratti i numeri vincenti del Powerball?

Non è stata fornita alcuna cronologia.

La dichiarazione afferma che il ritiro non avrà luogo fino al completamento delle precedenti procedure di ritiro.

Sabato sera la Multi-State Lottery Association non è stata in grado di fornire una stima.

Questa è una storia in via di sviluppo, controlla gli aggiornamenti.