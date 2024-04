L'esercito israeliano rende noti i nomi dei quattro soldati caduti nella battaglia nel sud della Striscia di Gaza

L'esercito israeliano ha annunciato domenica mattina che quattro soldati israeliani in servizio nella Brigata Oz sono stati uccisi durante una battaglia nel sud della Striscia di Gaza.

I soldati sono stati identificati come il capitano Ido Baruch, 21 anni, di Telmond, caposquadra della scuola di addestramento per commando che ha prestato servizio nell'unità Egoz. Sergente Amitai Evin Shushan, 20 anni, di Azriel, stava ricevendo addestramento in una scuola di addestramento per commando; Sergente Reev Harush (20 anni) del Kibbutz Ramat David, stava ricevendo addestramento in una scuola di addestramento per commando; E il sergente. Eli Zair, 20 anni, di Kedar, stava ricevendo addestramento in una scuola di addestramento per commando.

I media israeliani hanno riferito che l'incidente è avvenuto sabato a nord di Khan Yunis. Mentre truppe e carri armati perquisivano la zona, i terroristi sono emersi da un buco sotterraneo tra le macerie e hanno aperto il fuoco sui soldati.

Tre soldati furono uccisi sul colpo. Un altro soldato è rimasto gravemente ferito ed è morto in ospedale per le ferite riportate.

I terroristi sono riusciti a fuggire attraverso l'apertura e le restanti forze dell'IDF, che hanno scoperto degli esplosivi nelle loro vicinanze e hanno identificato la trappola, hanno deciso di non inseguirli ulteriormente.

Soldati dell'esercito israeliano al lavoro nella Striscia di Gaza, 28 marzo 2024. (Fonte: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Il padre di Haroush parla del figlio caduto

Avi Harush, il padre di Raif, ha detto, secondo il sito web Ynet, “Siamo combattuti. Ieri alle sei di sera hanno bussato alla mia porta ed è venuto l'ufficiale comunale. Ho capito subito che il mio Raif era stato ucciso, e non c'era niente lì.” «Ne dubito perché ho visto che per i feriti non denunciano più tramite visita, lo fanno solo telefonicamente».

“Abbiamo perso un bellissimo ragazzo con un grande cuore… Reef sapeva dei pericoli a Gaza. Gli ho chiesto se aveva paura e lui ha detto di sì, e ho preferito così perché così avrebbe saputo dei pericoli.” Lo disse anche suo padre.

“Gli ho detto: caro Reeve, non essere un eroe, perché gli eroi muoiono prima. Ha promesso di proteggersi, e si è scoperto che non aveva niente a che fare con lui, e sono caduti in un'imboscata… la settimana scorsa.” Ha aggiunto: “Sapevo che Reeve sarebbe morto, quindi ho iniziato a indossare le mie magliette e ho immaginato di tenerlo in braccio”.

Il sito Ynet ha pubblicato anche uno stralcio della lettera scritta dal soldato morto prima di entrare nel settore: “Ho fatto del mio meglio e sono arrivato qui. Ho detto che se mi sono davvero adattato, voglio essere in un posto adatto”. .” Posso ottenere il massimo da me stesso e massimizzarlo.

“Perché dovrei rischiare la mia vita? L'hanno già fatto in passato e lo faranno anche dopo. Sono disposto a sacrificare la mia vita per quella vecchia che dice grazie e piange, e per la mia famiglia affinché possano sedersi in silenzio e in silenzio.” pace e sappiamo che dietro di loro c’è un enorme esercito che li proteggerà finché resisteremo.”