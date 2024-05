L’età della pietra era davvero l’età del legno?

Poiché non c’erano abeti rossi o pini sulla riva del lago, dove si trovava il sito, il gruppo di ricerca concluse che gli alberi erano stati abbattuti su una montagna a due o tre miglia di distanza o forse più lontano. Un attento esame delle lance indica che l’età della pietra pianificava attentamente i propri progetti di lavorazione del legno, seguendo un ordine specifico: spogliare la corteccia, rimuovere i rami, affilare la punta della lancia e indurire il legno con il fuoco. “Gli strumenti di legno avevano un livello di sofisticazione tecnologica più elevato di quello che normalmente vediamo negli strumenti di pietra di quell’epoca”, ha detto il dottor Leder.

Francesco Derrico, un archeologo della Purdue University che non è stato coinvolto nello studio, ha elogiato le sue intuizioni sui metodi e sui materiali che le popolazioni dell’età della pietra usavano per risolvere i problemi pratici dell’età della pietra. “Questo articolo apre una finestra sul mondo quasi sconosciuto del Paleolitico inferiore”, ha affermato. “Nonostante la scarsità di dati, gli autori fanno un coraggioso tentativo di proporre uno scenario per l’evoluzione di questa tecnologia che dovrebbe essere testata in futuro rispetto a nuove scoperte”.

Forse la scoperta più sorprendente è che alcune punte delle lance erano state riaffilate dopo essere state rotte o smussate in precedenza, e che alcune delle armi rotte erano state ridotte, lucidate e riutilizzate. “Il legno che abbiamo identificato come detriti di lavoro indica che gli strumenti sono stati riparati e riciclati in nuovi strumenti per altri compiti”, ha affermato il dottor Milks.

Tutte le lance tranne una sono state tagliate da tronchi di abete rosso a crescita lenta e modellate e bilanciate come una lancia moderna, con il centro di gravità al centro dell’asta. Ma era destinato a lanciare o spingere? “Le lance erano fatte di legno denso e avevano diametri spessi”, ha detto il dottor Milks. “Per me, questo suggerisce che gli esseri umani che li hanno realizzati potrebbero averne intenzionalmente progettati almeno alcuni come armi volanti per la caccia.”