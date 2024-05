Tom Selleck rischia di perdere il ranch in California cancellando il film “Blue Bloods”.

celebrità





Tom Selleck potrebbe presto affrontare un grande cambiamento nella sua vita.

L’attore 79enne ha recitato nel popolare film poliziesco della CBS “Blue Bloods” dal 2010, ma entro la fine dell’anno lo spettacolo finirà.

Senza il reddito che ne ricava, Selleck potrebbe essere costretto a rinunciare al suo ranch in California.

parlando su “Domenica mattina della CBSHa parlato della sua lunga carriera di successo durata decenni, mentre ne parlava, ha detto: “Sai, spero di continuare a lavorare abbastanza a lungo per mantenere il posto”.

Il “luogo” è il suo ranch di 63 acri nella contea di Ventura, in California.

Lo acquistò nel 1988 dopo aver lasciato Magnum: PI. Prima della siccità era una fattoria di avocado, ma ora Selleck è concentrata sulla ricostruzione del luogo.

Il giornalista sembrava scioccato dal fatto che Selleck potesse effettivamente perdere la sua fattoria, chiedendo: “Sul serio, è un problema? Se fallisco?”

“È sempre un problema”, ha ammesso l’attore. “Se smetto di lavorare, sì. Sono pronto per la vita sì, ma forse non in una fattoria di 63 acri!”

L’attore Tom Selleck ha rivelato che potrebbe dover rinunciare al suo ranch in California dopo la fine della serie della CBS Blue Bloods quest’anno. CBS

Come ha spiegato in “CBS Mornings”, è caduto nella professione di attore per errore. Voleva diventare un giocatore di baseball professionista, ma prendere lezioni di teatro per ottenere una A al college cambiò radicalmente il corso della sua vita.

I suoi primi ruoli sono arrivati ​​alla fine degli anni ’60 e da allora si è guadagnato un grande nome.

Selleck sembra determinato a voler continuare a lavorare anche se i Blue Bloods finissero quest’anno.

Selleck acquistò la fattoria di 63 acri nel 1988 dopo aver lasciato “Magnum: PI”. CBS

“Se smetto di lavorare, sì. Sono pronto per la vita? Sì, ma forse non in una fattoria di 63 acri”, ha detto Selleck quando gli è stato chiesto se poteva perdere la sua fattoria. CBS

Spiegando che guardando al futuro, vede più lavoro di recitazione nel suo piatto, ha detto: “Come attore, non perdi mai – io non perdo, almeno – quella sensazione che ogni volta che finisco un lavoro, è il mio ultimo”. . lavoro.”

“Adoro il fatto che non ci siano scuse!” Continuò con una risata. “Vai semplicemente al lavoro e fai il lavoro. Ho molta riverenza per quello che chiamo ‘lavoro’ e lo adoro. Mi piacerebbe continuare a farlo.”

Idealmente, gli piacerebbe continuare a lavorare su “Blue Bloods”. Anche se lo spettacolo dovrebbe mandare in onda il suo finale di serie questo inverno, spera di invertire la decisione.

L’attore 79enne è il protagonista della serie poliziesca di successo della CBS “Blue Bloods” dal 2010. CBS

“Crederò ancora che la CBS tornerà in sé”, ha detto. “Siamo il terzo spettacolo con la sceneggiatura più alta in tutte le trasmissioni. Stiamo vincendo la serata. Tutti gli attori vogliono tornare. E posso dirvi questo: non stiamo scivolando giù dal precipizio. Stiamo facendo buoni spettacoli, e stiamo ancora mantenendo la nostra posizione. Quindi, non lo so.

Selleck ha fatto commenti simili oggi su “CBS Mornings”. Lì, ha detto che la decisione di terminare lo spettacolo ora era “discutibile” e ha insistito che lo spettacolo fosse “bello come sempre”.

Nel 2020, l’attore ha parlato Per le personee su cosa significa per lui la sua fattoria.

Bridget Moynahan, Tom Selleck e Donnie Wahlberg sono stati visti sul set del film “Blue Bloods”, che terminerà quest’anno. Immagini JC

“Le mie relazioni e la mia fattoria mi mantengono sano di mente”, ha ammesso. “Mi impegno duro e vado in tournée. Mi piace vedere le cose crescere. È un declino.”

Selleck ha sposato Gilly Mack nel 1987. In precedenza era stato sposato con Jacqueline Ray. I due condividono una figlia di nome Hannah e un figlio di nome Kevin.











