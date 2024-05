Torna Amazon Pet Day con sconti fino al 50% per i tuoi amici a quattro zampe

Amazzonia Ancora una volta mantiene le sue grandi dimensioni Giornata degli animali domestici Un evento di vendita, che offre grandi affari per i tuoi compagni pelosi, piumati o squamati.

IL Vendita giornaliera di animali domesticiche dura solo 48 ore, offre sconti fino al 50%. 8 maggio. Ciò include le cancellazioni Giochi per bambini, Tratta, famiglia, Prodotti per la toelettatura Più forniture per il tuo animale domestico.

Anche se non deve esserlo Membro principale Per fare acquisti così grandi Vendita giornaliera di animali domesticiAmazon offre accesso anticipato a offerte selezionate con Prime. Puoi comunque iscriverti a Appartenenza al Primo Ministro Per $ 14,99 al mese o $ 139 all’anno riceverai anche la spedizione espressa gratuita, l’accesso a Prime Video, due anni di GrubHub+ e molti altri vantaggi.

Saldi giornalieri per animali domestici su Amazon Include anche una varietà di Spettacoli di fulmini Con sconti fino al 70% o più su tantissimi articoli per animali domestici per i tuoi amici pelosi. Ma queste offerte Amazon sono disponibili solo per un periodo limitato, quindi dovrai acquisire queste vendite prima che scadano.

Questa è anche una grande opportunità per conservare e conservare tutte le forniture per animali domestici per il tuo cane o gatto. Inoltre, vorrai anche ricevere un dolcetto o un giocattolo per coccolare il tuo familiare peloso Maggio è il mese nazionale degli animali domestici.

Ecco uno sguardo ad alcuni dei migliori spettacoli di cani e gatti disponibili quest’anno Enormi saldi giornalieri per animali domestici su Amazon.

Giochi per bambini

Tratta

Alimentatori e vasi

letto

Forniture per la cura dei capelli

Altre offerte sugli articoli per animali

Acquista di più Sconti base per animali domestici Durante la massiccia svendita del Pet Day di Amazon prima che spariscano.

