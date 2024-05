I Boy Scouts of America furono ribattezzati “Scouting America”

I Boy Scouts of America verranno ribattezzati “Scouting America” ​​per celebrare il loro 115° anniversario.





I Boy Scouts of America hanno annunciato martedì che cambieranno il loro nome in Boy Scouts of America.

L’organizzazione giovanile ha affermato che il nuovo nome è stato dato per accogliere tutti, compresi ragazzi e ragazze. Il cambiamento entrerà in vigore l’8 febbraio 2025, giorno del 115° anniversario dell’organizzazione, hanno affermato i Boy Scouts of America.

“Anche se il nostro nome può essere nuovo, la nostra missione rimane la stessa: ci impegniamo a insegnare ai giovani a essere preparati. Per la vita”, ha dichiarato in una nota il presidente e amministratore delegato di Boy Scouts of America, Roger A. Krone è benvenuto.”

Nel 2018, le ragazze hanno potuto unirsi per la prima volta a Cub Scouts, il programma dell’organizzazione per bambini dai 7 ai 10 anni. L’anno successivo, l’organizzazione ha accolto le ragazze più grandi, di età compresa tra 11 e 17 anni, nel suo programma di punta Scouts BSA. Lo ha riferito in precedenza la CNN.

All’epoca l’ampliamento del programma BSA era stato richiesto e previsto già da diversi anni Aiutare le famiglie impegnate Coordinare i piani per i loro figli.

Più di 1 milione di giovani sono attualmente iscritti ai programmi offerti dai Boys Scouts of America, tra cui 176.234 ragazze e giovani donne. Finora, più di 6.000 ragazze e giovani donne hanno guadagnato il prestigioso grado di Eagle Scout, ha affermato la BSA in un comunicato stampa.

Negli ultimi anni i Boy Scouts of America hanno affrontato una tempesta di polemiche, comprese diffuse accuse di abusi sessuali e cattiva condotta. L’organizzazione, che ha dichiarato bancarotta nel 2020 dopo aver speso più di 150 milioni di dollari per risolvere casi di abuso, Lo ha riferito in precedenza la CNN.

L’anno scorso, i Boy Scouts of America hanno iniziato a chiedere un risarcimento attraverso i tribunali per migliaia di vittime di abusi sessuali. Trust per il risarcimento delle vittime. Si prevede che la fondazione pagherà 2,4 miliardi di dollari a più di 82.000 sopravvissuti agli abusi, ha riferito la CNN.