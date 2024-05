Cognac Macron – L’unica cosa che è andata bene per Xi – POLITICO

“Ci opponiamo all’utilizzo della crisi ucraina per spostare la colpa, screditare un paese terzo e incitare una nuova guerra fredda”, ha detto Xi lunedì.

Il riferimento alla “nuova Guerra Fredda”, termini che il Partito Comunista Cinese usa spesso per criticare qualsiasi manovra geopolitica di Washington che non piace a Pechino, potrebbe toccare il accordo di Macron, che ha cercato di sviluppare l’Europa come un’entità militare ed economica strategicamente indipendente. potere indipendente dall’Europa. Cina o Stati Uniti.

Al termine del primo giorno del presidente Xi a Parigi, l’atmosfera all’Eliseo era cautamente ottimista, con molti consiglieri che vedevano un barlume di speranza nei colloqui, soprattutto sull’Ucraina.

Xi potrebbe anche essere in grado di creare un cuneo tra Macron, von der Leyen e Olaf Schulz. | Foto della piscina di Sarah Messonnier via AFP/Getty Images

Durante le dichiarazioni congiunte alla stampa, Xi ha annunciato di sostenere la richiesta del presidente francese per una “tregua olimpica”, che Macron ha visto come un’opportunità per “lavorare verso una soluzione sostenibile”. [of conflicts] “Nel pieno rispetto del diritto internazionale”.

Ma con la Russia che sta guadagnando un vantaggio sul campo di battaglia in Ucraina e si prepara a lanciare un’offensiva durante l’estate, parlare di una tregua durante le Olimpiadi sembra un pio desiderio data la realtà sul campo.

Secondo Marc Julien, uno specialista cinese presso il think tank IFRI con sede a Parigi, la buona volontà della Cina sulla questione “non è un vero vantaggio” per la Francia, perché è qualcosa che Pechino vuole comunque.