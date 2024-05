La comunità di Helldivers 2 si riunisce per salvare le recensioni di Steam per il gioco

Sparatutto cooperativo Divertitori Infernali 2 Ha riscosso molto successo nei mesi successivi al suo lancio a febbraio. Poi, qualche giorno fa, Sony ha annunciato che i giocatori PC avrebbero dovuto collegare (o creare) un account PlayStation Network per continuare a giocare. Ciò ha fatto arrabbiare i fan che giocavano da mesi, portando a un massiccio piano di review bombing che è fallito Divertitori Infernali 2Punti vapore. Il 6 maggio Sony ha revocato questa autorizzazione, e ora Subacquei I fan si stanno mobilitando per caricare su Steam una recensione dello sparatutto multiplayer live-action di Arrowhead Game Studios, generando migliaia di recensioni positive in due giorni in quello che la community ha soprannominato “Major: Operation Cleanup”.

Divertitori Infernali 2 È stato lanciato con una valutazione “Molto positiva” su Steam l’8 febbraio. È stata – ed è tuttora – una delle partite più importanti del 2024. Riunisci centinaia di migliaia di giocatori Con il suo gameplay divertente e caotico e la narrazione intelligente. Il 3 maggio, Sony ne ha parlato ai giocatori È richiesto un account PlayStation Network Per giocare alla versione PC Divertitori Infernali 2. Questo mandato ha chiaramente fatto arrabbiare la comunità, insieme a molti altri Andare in guerra (digitale). Inoltre, recensire il gioco su Steam e condividere post arrabbiati sui social media con tale intensità Il CEO di Arrowhead Johan Bilstedt si è scusato per questo problema. Tre giorni dopo l’annuncio. Sony ha annunciato che rimuoverà l’obbligo di collegare un account PlayStation Network.

Ora Divertitori Infernali 2 I fan si sono mobilitati per ripagarlo. Sul sito secondario del gioco, Un amministratore ha rilasciato un nuovo comando principaleche sono gli obiettivi principali dello sparatutto live-action che di solito vengono trasmessi da Arrowhead, invitando i fan a ritirare le loro recensioni negative.

“Sony ha annullato la sua decisione di procedere con l’aggiornamento del collegamento dell’account”, si legge nel post, creato da OmegaXesis il 6 maggio. “Divers; se scegli di accettare questa importante richiesta. Considera l’idea di invertire la tua recensione su Steam. Arrowhead ha fatto di tutto per rendere questo gioco speciale, e tu giocatore hai dimostrato sia a Sony che a Arrowhead che anche la tua voce conta. Prendiamolo Indietro Divertitori Infernali 2 Ritornato al suo antico splendore. E riportiamo questa società alla normalità. Ti preghiamo di riflettere eventuali commenti negativi che hai lasciato per qualsiasi altro gioco su cui hanno lavorato Arrowhead o Sony. Facciamo meglio come comunità e non rifacciamolo più. Grazie, team mod di Helldivers.

Al momento in cui scriviamo, sono state inviate oltre 75.000 recensioni positive dalla consegna dell’ordine principale, con un conseguente aumento Divertitori Infernali 2Valutazione di Steam da “Prevalentemente negativa” a “Mista”. Con oltre 600.000 recensioni al momento, il gioco ha una valutazione complessiva “per lo più positiva”, ma se questa importante continuazione come previsto, non ho dubbi che Divertitori Infernali 2 Come ha detto OmegaXesis nel subreddit, tornerà al suo antico splendore di recensioni “estremamente positive” su Steam. Da parte sua, Billstedt ha affermato di ammirare la “forza di volontà” della comunità nel riunirsi e fare la differenza.

Credo che le cose belle accadano quando usi la tua voce.

In un altro Divertitori Infernali 2 Novità, gioco Ha ricevuto la patch il 7 maggio Che ha affrontato alcune questioni in sospeso. Ciò include elementi come cinturini disallineati, problemi di danni nel tempo, malfunzionamenti e altri errori e molto altro.