Il cane di famiglia trova un leone di montagna in decorazione nella casa del Colorado

Il cane di famiglia ha trovato domenica un leone di montagna sotto il tetto della loro casa a Boulder, in Colorado.

Colorado Parks and Wildlife (CPW) e Boulder Polizia Stradale La direzione ha risposto dopo che una famiglia li ha avvisati del grande gatto dopo che è stato scoperto dal loro cane intorno alle 7:30 ora locale di domenica mattina.

Grain Global Plant Partners e la polizia hanno trovato un leone di montagna sotto il tetto di una casa nel centro di Boulder. Foto pubblicate da Global Grain Plant Partners a Twitter Mostra il grosso gatto incuneato saldamente sotto la superficie e gli agenti hanno salvato l’animale mentre era sottomesso.

Lo ha detto CPW leone di montagna Era un maschio che pesava circa 120 libbre, un peso leggermente inferiore per un leone di montagna maschio.

Stima CPWCi sono tra 3.000 e 7.000 leoni di montagna in Colorado. Gran parte dello stato è descritto come un paese animale privilegiato.

Incontri tra leoni di montagna e umani Raro con animali che preferiscono evitare le persone ove possibile. Gli attacchi sono meno comuni.

Josh Rosenau della Mountain Lion Foundation Raccontare NEWSETTIMANA In precedenza: “Che tipo di pericolo per le persone [from mountain lions] È ancora incredibilmente raro. Ad esempio, confrontare le probabilità che tu venga colpito da un fulmine il giorno del tuo compleanno.

Tuttavia, recentemente ci sono stati numerosi avvistamenti di leoni di montagna a Boulder. Environmental Partners ha detto a KDVR che questo è il 18° rapporto di un puma in città dal 15 gennaio.

Tyler Asnikar, un ufficiale della fauna selvatica della CPW, che ha calmato il gatto, ha detto a KDVR News: “Sono stati avvistati molto a North Boulder. Questo potrebbe essere stato o meno uno di quei gatti, ma l’aumento dell’attività invernale è abbastanza tipico in quanto seguili, prede di base in basso, in particolare cervi muli che si spostano a quote più basse in questo periodo dell’anno.

“La concentrazione del gatto attorno al confine occidentale della città e questo porta ad un aumento delle visualizzazioni e potrebbe aver portato questo gatto in città alla ricerca di qualcosa da mangiare”.

I leoni di montagna cacciano una varietà di prede inclusi grandi mammiferi come cervi e alci e mammiferi più piccoli come i roditori.

I grandi felini si trovano in tutte le Americhe e sono vitali per gli ecosistemi dell’emisfero. Si ritiene che i leoni di montagna siano i principali “mediatori ecologici” Interagiscono con oltre 500 specie diverse, ritenute più di qualsiasi altro carnivoro.

CPW ha detto in un post successivo che l’animale era stato spostato per il trasferimento lontano da Boulder.

È possibile trovare un secondo video pubblicato da CPW su Twitter qui, i funzionari hanno mostrato che un leone di montagna è stato rilasciato da una gabbia in una remota area innevata. Un leone di montagna attacca le sbarre di una gabbia prima che decolli nella neve.