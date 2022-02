La nuova corsa spaziale verso la luna è davvero il viaggio verso Marte e oltre

meNel 1961, il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy ha detto che la sua nazione sarebbe stata la prima a sbarcare sulla luna. Questo ambizioso obiettivo sarebbe stato raggiunto in seguito quando due astronauti della NASA avrebbero attraversato la superficie lunare il 20 luglio 1969, con disappunto dei leader del programma spaziale russo.

Più di 60 anni dopo, è iniziata una nuova corsa allo spazio sulla luna, anche se con poste molto più alte e nuovi giocatori pronti per il viaggio di 238.855 miglia. Questa volta, la corsa verso la luna è molto più che posizionare una bandiera sulla sua superficie polverosa. Arrivare prima sulla Luna potrebbe anche significare evocare dibs sulle sue risorse limitate e controllare un portale permanente per portare gli umani su Marte e oltre.

Che si tratti della NASA, della Cina, della Russia o di un consorzio di società private che finisce per conquistare la luna, l’affermazione sulla superficie lunare non riguarda comunque la luna, ma chi ha facile accesso al resto del sistema solare .

Ognuno ha un ordine del giorno

James Rice, uno scienziato senior presso la School of Earth and Space Exploration dell’Arizona State University, ricorda di essere cresciuto con il programma Apollo e di essere stato morso da un insetto spaziale mentre guardava lo sbarco sulla luna del 1969 in TV.

“Quando ero un bambino, l’ho visto accadere e volevo farne parte”, ha detto Rice a The Daily Beast. “Ecco perché sono in questa professione oggi.”

Quando Rice riflette sull’attuale corsa allo spazio, riconosce alcune differenze chiave. “Le cose sono davvero cambiate in grande stile in termini di tecnologia e giocatori che sono là fuori”, ha detto. “Questa non è la luna a cui abbiamo pensato durante i giorni di Apollo.” Gli scienziati hanno imparato molto sulla luna attraverso analisi più dettagliate di campioni lunari, oltre a numerose missioni che hanno cercato esattamente ciò che potrebbe essere sulla superficie lunare ancora nascosto nelle profondità della terra.

Sebbene sappiamo da più di un decennio che la luna potrebbe pullulare di riserve di ghiaccio d’acqua, solo l’anno scorso la NASA ha annunciato che Ho trovato la guida migliore finora L’acqua intrappolata nelle sacche ghiacciate era più diffusa sulla superficie lunare di quanto si pensasse. La scoperta ha alimentato l’idea di costruire una base permanente sulla Luna, che gli astronauti potrebbero utilizzare per raggiungere Marte e altre destinazioni celesti.

Concept art per una base astronautica guidata dalla NASA che coinvolge l’esplorazione e l’estrazione di ghiaccio d’acqua. Nasa

Perché è così importante? L’acqua è una risorsa preziosa per i viaggiatori spaziali, non solo per gli astronauti da bere, ma anche per trasformarsi in carburante per razzi da utilizzare nell’esplosione.

Ricorda qui la tua scienza della scuola elementare: l’acqua è fatta di idrogeno e ossigeno. L’idrogeno è noto come il tipo di propellente più efficiente, mentre l’ossigeno può essere combinato con il carburante per provocare la combustione. Essere in grado di distruggere tutto il ghiaccio d’acqua sulla Luna significa che puoi accedere a ciascuno dei suoi elementi costitutivi: un’enorme fonte di carburante per razzi. (E come bonus aggiuntivo, puoi usare l’ossigeno in eccesso come aria respirabile per gli astronauti.)

È molto meglio trovare queste risorse sulla Luna che trasportarle dalla Terra. La mobilitazione delle risorse nello spazio ha un prezzo enorme: lanciare un carico utile di una libbra nell’orbita terrestre costa solo circa $ 10.000, Secondo la NASA. Potrebbe essere molto meno costoso utilizzare ciò che la luna ha da offrire per costruire uno scalo lunare verso destinazioni cosmiche.

“Penso che la luna sia stata posizionata come questo punto medio, o il primo passo verso Marte”, ha detto al Daily Beast Casey Dreyer, consulente senior per le politiche spaziali della Planetary Society. “Non è una destinazione finale.”

In altre parole, il ritorno sulla luna non riguarda la luna, almeno non del tutto. È un gateway per ambizioni spaziali davvero più grandi. per questa ragione ArtemideIl nuovo programma di esplorazione lunare della NASA è sempre stato pubblicizzato non come un semplice ritorno ad Apollo, ma piuttosto come la base iniziale per una presenza permanente sulla Luna.

Steve Gorczyk, amministratore della NASA ad interim, a sinistra, e Rick Gilbrech, amministratore dello Stennis Space Center della NASA, a destra, osservano il palco base per il primo volo di un razzo del sistema di lancio spaziale della NASA sottoporsi a un secondo test di fuoco caldo al banco di prova B-2 il 18 marzo. NASA/Robert Markowitz tramite Getty

Martha Hess, direttrice dell’esplorazione umana e del volo spaziale per l’Aerospace Corporation, un’organizzazione di consulenza tecnica senza scopo di lucro sulle missioni spaziali, ha fatto eco a questi sentimenti. “Questa volta, la Luna è un campo di addestramento e Marte è la destinazione”, ha detto a The Daily Beast.

La corsa allo spazio oggi non è solo tra nazioni in competizione e ideologie politiche. Include anche società private che cercano di inseguire i profitti. “Siamo in un momento unico in cui la nostra economia è allineata con la tecnologia, consentendo investimenti privati ​​e commerciali in capacità spaziali”, ha affermato Hess. “Questo investimento toglie la pressione dalle agenzie governative per mantenere l’industria”.

Anche aziende private come SpaceX e Blue Origin stanno guardando oltre la luna. Il CEO di SpaceX Elon Musk ha una visione ossessiva di andare su Marte e riabilitare il pianeta per renderlo adatto alla colonizzazione umana. Jeff Bezos di Blue Origin sta cercando di essere un attore dominante nei viaggi spaziali commerciali, trasportando cittadini (possibilmente molto ricchi) sulla Luna o oltre.

“Le aziende private hanno i propri obiettivi a lungo termine che esistono al di fuori del programma spaziale nazionale”, ha affermato Dreyer. “Faranno quello che la NASA dice loro di fare, a loro non importa se la NASA andrà sulla Luna o su Marte”.

Acqua e acqua ovunque

La cosa che determinerà la prossima corsa lunare è il fatto che non tutte le regioni lunari hanno lo stesso valore. “Ci sono posti limitati dove andare, e tutto dipende dalla posizione”, ha detto Rice.

Proprio come la corsa all’oro in California nel 19° secolo è stata determinata da dove è stato trovato l’oro, così la corsa all’acqua sulla Luna sarà determinata da dove è immagazzinata l’acqua. Gli Stati Uniti stanno cercando di costruire la loro base lunare al polo sud della luna, dove si ritiene contenga una grande quantità di riserve di ghiaccio d’acqua.

Inoltre, il Polo Sud è una sorgente per il fabbisogno energetico: è esposto a più luce solare che in qualsiasi altra parte della Luna, che può fornire energia per i pannelli solari e alimentare la base.

Li Xianhua, accademico dell’Accademia cinese delle scienze e dell’Istituto di geologia, parla durante una conferenza stampa a Pechino il 19 ottobre. Noel Seles/AFP tramite Getty

e con Non ci sono leggi chiare dello spazio Per il momento sulla proprietà delle cose nello spazio, le risorse lunari possono essere attribuite a chi chiama per primo le dibs.

Chi altro vuole costruire una base sul polo sud della luna? Per cominciare, c’è la Cina, che ha recentemente annunciato piani a lungo termine per Costruire una base sulla luna con la Russia. Il suo obiettivo più lontano, ovviamente, è Invio di una missione con equipaggio su Marte entro il 2033.

Il programma di esplorazione lunare cinese, o Project Chang’e, è relativamente nuovo sulla scena, ma ha già fatto grandi passi avanti. a gennaio. 2019, il Paese Sonda lunare Chang’e-4 È stata la prima navicella spaziale della storia ad atterrare in sicurezza sul lato opposto della luna. Nel dicembre 2020 è stata lanciata la missione Chang’e-5 Campioni restituiti dalla superficie della luna. Quelle nuove rocce lunari Sta già dando i suoi frutti in nuove scoperte scientifiche. .

L’Agenzia Spaziale Cinese ha recentemente approvato altre tre missioni sulla Luna, mirando – avete indovinato – al polo sud della Luna. Il programma spaziale della nazione spera di far atterrare gli astronauti sulla luna entro il 2030. In seguito, potremmo vedere astronauti cinesi e americani sdraiati sulla luna contemporaneamente.

fine linea

Tuttavia, Cina e Russia non impongono molta concorrenza agli Stati Uniti fintanto che la NASA non ritarda il ritorno sulla luna. “La Cina sta lavorando categoricamente al rafforzamento delle capacità”, ha affermato Dreyer. “Ma direi che sono indietro di almeno un decennio, se non di più, rispetto alle capacità degli Stati Uniti”.

Il primo nell’agenda della NASA è Artemis I, un volo di prova senza equipaggio verso la Luna che mira a lanciare il nuovo Space Launch System (il più grande sistema missilistico di sempre) e la capsula Orion con equipaggio che alla fine riporterà gli astronauti sulla Luna. Lanciato inizialmente ad aprile, Artemis orbiterà semplicemente intorno alla Luna e tornerà sulla Terra. Non sarà fino al lancio di Artemis III nel 2025 (se sei un ottimista), vedremo finalmente stivali umani raggiungere la superficie della luna.

“La Cina ha il vantaggio di poter elaborare un piano e un finanziamento a lungo termine, che le danno la possibilità di scrollarsi di dosso la sua visione di 30-50-100 anni. Non abbiamo quel lusso.“ – Marta Hess

Hess ritiene, tuttavia, che la Cina abbia un vantaggio rispetto agli Stati Uniti che può sfruttare per compiere rapidi progressi.

“La Cina ha il vantaggio di essere in grado di elaborare un piano e un finanziamento a lungo termine, che le danno la possibilità di annullare la sua visione di 30-50-100 anni”, ha affermato Hess. “Non abbiamo quel lusso; i nostri piani sono buoni per un mandato presidenziale, i nostri budget vengono assegnati ogni anno fino a quando i nostri programmi non iniziano e si fermano e muori di fame”. L’esplorazione a lungo termine del sistema solare non è qualcosa che si è cristallizzato nei bilanci degli Stati Uniti per i decenni a venire.

Stime della NASA Il programma Artemis costerà 86 miliardi di dollari entro il 2025. L’attuale amministrazione statunitense ha fornito Richiesta di un budget finanziario di 24,8 miliardi di dollari per il 2022 NASA per coprire il ritorno sulla luna.

Durante la prima corsa allo spazio, l’agenzia ha speso $ 28 miliardi per far atterrare i primi umani sulla Luna, che equivalgono a $ 280 miliardi se aggiustati per l’inflazione, Secondo la Società Planetaria.

Mentre il programma spaziale inizia a dare forma a ciascuno di coloro che sono coinvolti nella corsa allo spazio, i responsabili politici si rendono conto che devono aggiornare le leggi a portata di mano per controllare meglio la nuova era dell’esplorazione spaziale che sta per decollare.

Indipendentemente da chi pianterà successivamente le scarpe spaziali sulla Luna, c’è un vantaggio generale per l’esplorazione umana nel suo insieme.

“C’è di più perché c’è una tale ispirazione che non puoi metterci un cartellino del prezzo”, ha detto Rice. “Fa qualcosa per te quando entri e guardi la luna e ora ci sono persone là fuori che fanno qualcosa, risuona”.