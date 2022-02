L’inno nazionale del Super Bowl di Mickey Cayton ha raggiunto una nota alta impressionante

Mickey Keaton vuole che tutti siano rappresentati nell’inno del Super Bowl Il cantante folk Mickey Guiden ha detto che vuole che tutti siano rappresentati quando canteranno l’inno nazionale al Super Bowl di quest’anno. Afferma anche di essersi guadagnata il soprannome di cantante frenetica. (9 febbraio) AP

Abito azzurro californiano, star della musica folk Topolino Guyton Ha usato la sua voce pura per pronunciare la venerabile versione dell’inno nazionale.

Con il supporto di un piccolo coro e un pianista vestito di bianco, Guyton ha eseguito la sua canzone con corse vocali e ha colpito una nota alta impressionante nel mezzo della canzone all’inizio. La partita di domenica tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals. Ma è stata una sua decisione, ed è arrivata appena in tempo sul cavalcavia Super Bowl56 Al Sophie Stadium di Inglewood, in California, è andato in onda con notevole clamore.

La performance di Guyton – che era a 1:51 – è stata relativamente bassa rispetto agli stili drammatici. Lady Gaga nel 2016 e Demi Lovato nel 2020. Ma il barometro della magnificenza continua Edizione 1991 di Whitney Houston È stato così affascinante che è diventato uno dei primi 10 successi della Billboard Hot 100.

C’è stato un momento di confusione quando è stato mostrato con il nome Guidan poco prima dell’inno nazionale La cantante R&B Jhené Aiko – Stava per ospitare lo spettacolo “America The Beautiful” – sotto il suo spettacolo dal vivo. Aiko, che indossava un abito foderato, con il supporto di un’arpa, ha rivelato una coscia e una voce morbida durante la sua esibizione.

“Quindi NBC Non posso dire la differenza Tra Mickey Guyton e Jhene Aiko”, ha detto un utente di Twitter.

“Allora è semplicemente venuto alla nostra attenzione Il direttore della fotografia non ha altra scelta che convincere la NFL a schierare donne di tutti i colori per cantare prima della partita, senza nemmeno preoccuparsi di imparare la differenza. Tra Jhene Aiko e Mickey Guyton, “Un’altra lamentela.

“Mi hanno presentato la mia ragazza Jenny Igo Mickey Cayton aveva la macchina fotografica“Lamentato un fan di Iko.

Tuttavia, le mostre d’arte femminili hanno attirato un vasto pubblico. “L’hanno buttato fuori dal parco“Uno ha scritto.” Mi sono gonfiato di orgoglio, il nero è bello. ”

America, guarda quelle due belle donne che hanno aperto questo Super Bowl, Gene Igo e Mickey Cayton, e se tu fossi come me, l’hanno buttato fuori dal parco. Sono orgoglioso, il nero è bellissimo. Sii orgoglioso, America, e sii grato per queste due benedizioni. # Super Bowl – Ronnie Ray Jenkins Partito Democratico House of America # PA15 2022 (eRealrrjjenkins) 13 febbraio 2022

“Le regine vanno! ”Un altro complimentato.

Gene + Topolino 👏🏽 Go of the Queens! # Super Bowl – 𝐉𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐊𝐃𝐊𝐀 (@roycejonesnews) 13 febbraio 2022

L’entusiasmo di Caitlin per ospitare il Super Bowl era palpabile Ho twittato la notizia all’inizio di questo mese.

“Guarda Dio. Sono rimasto scioccato, sono grato, apprezzo il ballo “, ha scritto.

Kaitan, 38 anni, è stato il secondo cantante folk a cantare l’inno nazionale. L’anno scorso, Eric Church ha condiviso questo lavoro In una collezione di attraenti stili contrastanti con Jasmine Sullivan.

Guyton Lo ha detto al Los Angeles Times Questa settimana ha eseguito “The Star-Spongled Banner” a una partita di basket da quando aveva 13 anni. Whitney ha elogiato l’interpretazione di Houston del 1991 come un segno che le donne di colore potevano eccellere nell’intrattenimento.

“È un cerchio molto completo”, ha detto Guyton all’agenzia di stampa. “Mostrerà davvero alla gente cosa posso fare e spero che molti fan mi vedranno in modo diverso”.

Originario di Arlington, Texas, attività di Caitton Bruciato lentamente. Un paio di EP – intitolato “Unbreakable” nel 2014 e pubblicato nel 2015 – hanno catturato la sua attenzione con il singolo “Better Than You Left Me”.

Ma il superpotere di Caitlin riguarda più il contenuto delle sue canzoni che la soppressione degli ascolti dei successi.

“Cosa hai intenzione di dirle” approfondisce le sfide che deve affrontare come donna nella sfera della musica country dominata dagli uomini, mentre “Remembering Her Name”, il suo debutto integrale alle nomination ai Grammy Awards 2020 per “Black Like Me”. Guyton menziona le sue esperienze come donna di colore nella musica popolare.

Lei Nominato per tre Grammy Awards Compreso il miglior album country per “Remember Her Name” ai premi del 3 aprile.

