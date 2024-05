L’iPad Pro M4 ultrasottile presenta una nuova struttura interna per migliorare la rigidità e la dissipazione del calore

IL Il nuovo iPad Pro Il modello da 13 pollici è il prodotto più sottile di Apple con uno spessore di soli 5,1 mm (escluso il rilievo della fotocamera).

Quando l’iPad Pro è stato riprogettato l’ultima volta, con il modello 2018, ci fu una grande controversia poiché le persone notarono che era relativamente facile piegare i loro iPad, con alcuni piegati appena tolti dalla scatola. Per questa riprogettazione ultrasottile, la questione della rigidità e della durata è inevitabilmente di nuovo rilevante. Ma, a Intervista ad Arun MainiJohn Ternes, vicepresidente senior di Apple, ha affrontato queste preoccupazioni, sottolineando che il nuovo iPad presenta una struttura interna ridisegnata che migliora la rigidità del dispositivo.

L’iPad Pro da 11 pollici del 2024 ha uno spessore di 5,3 mm e il modello da 13 pollici è di soli 5,1 mm, rendendolo il prodotto Apple più sottile di sempre. Il vicepresidente senior di Apple, Greg Jozwiak Maini, afferma che il nuovo design ultrasottile non ha compromessi, grazie all’ingegno di Apple Silicon e all’ingegneria hardware di Apple.

Dernus ha rivelato che i nuovi iPad Pro da 11 e 13 pollici presenteranno una nuova architettura interna, in cui un nuovo involucro metallico si trova sopra la scheda logica (Dernus lo descrive come un “cofano”) e corre lungo il centro del dispositivo. , formando una nervatura centrale.

Secondo Ternes, questo cambiamento migliora notevolmente la rigidità del prodotto. Contribuisce anche a una migliore dissipazione del calore.

Apple ha affermato durante il keynote che l’iPad Pro ha un’efficienza termica migliorata del 20% grazie all’aggiunta di fogli di grafite all’alloggiamento principale e all’uso del rame nel logo Apple.

Una volta che iFixit e altri metteranno le mani sul dispositivo, saremo in grado di vedere questi cambiamenti hardware il prima possibile, facendolo a pezzi per rivelare i nuovi interni. Il nuovo iPad Pro è ora in vendita, con consegne previste a partire dal 15 maggio.