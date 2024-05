L’iPhone Plus seguirà lo stesso percorso dell’iPhone mini dopo l’aggiornamento finale di questo autunno

All’inizio di questo mese, abbiamo visto un rapporto di Jeff Pu che prevedeva che la gamma iPhone 16 sarebbe stata l’ultima a presentare un modello Plus. Ora un nuovo rapporto da l’informazione I dettagli su come sarà l’iPhone 17 di fascia alta confermano che l’iPhone 16 Plus sarà l’ultimo del suo genere.

Gli iPhone Plus size hanno debuttato nel 2022 con la gamma iPhone 14 come opzione per i clienti che desiderano uno schermo più grande senza dover passare al modello Pro di fascia alta.

Ciò è continuato con l’iPhone 15 Plus e si prevede che Apple spedirà l’iPhone 16 Plus con i suoi smartphone nel 2024. Tuttavia, abbiamo un altro rapporto secondo cui il 16 Plus sarà l’ultimo anno per il modello grande e conveniente.

Se fosse vero, la versione Plus sarà in circolazione da tre anni, solo un anno in più rispetto all’iPhone mini.

Il nuovo rapporto di l’informazione Dice che il sostituto del Plus sarà “significativamente più sottile” degli attuali iPhone con altri aggiornamenti come un sistema di fotocamere riprogettato e sarà più costoso del Pro Max.

Jeff Pu ha descritto la nuova opzione iPhone per il 2025 come “iPhone 17 Slim” ma non ha condiviso gli stessi dettagli con… l’informazione Di essere il modello di fascia alta del 2026.

Ha detto che il motivo principale per cui Apple lascerà cadere l’iPhone Plus nel 2025 è perché il modello sta vendendo “al di sotto delle aspettative”. l’informazione Fonti anonime.

cosa ne pensi? Triste vedere l’iPhone Plus andare via? O preferisci altri modelli/Sei entusiasta di vedere un nuovo iPhone ultrasottile nel 2026? Condividi i tuoi pensieri nei commenti!

Immagine in alto tramite Apple