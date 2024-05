Aggiornamenti live del PGA Championship, classifica: Scottie Scheffler si alterna dopo l’arresto, Collin Morikawa passa al comando solista

Venerdì mattina le cose erano molto caotiche al Valhalla Golf Club.

Innanzitutto, un incidente stradale mortale mattutino ha posticipato gli orari di inizio del secondo round del campionato PGA. Successivamente, Scottie Scheffler di alto rango è stato ammanettato e arrestato dopo essere stato fermato mentre cercava di aggirare lo stallo del traffico causato dall’incidente. Scheffler deve affrontare molteplici accuse, anche se gli avvocati dicono a Yahoo Sports che è improbabile che dovrà affrontare una condanna penale e che un agente è stato ricoverato in ospedale nell’incidente.

Schaeffler fu rilasciato poco tempo dopo e tornò nel Valhalla per iniziare il suo secondo tour come previsto. Ha anche fatto birdie alla buca di apertura e sembrava essere di buon umore fuori dal campo. In una dichiarazione prima del suo tour ha detto che l’intera situazione era dovuta a un “enorme malinteso”. Schaeffler ha interpretato il ruolo con il suo gruppo all’età di 6 anni.

Xander Schauffele – che ha pareggiato il suo (proprio) record major con un 9-under 62 al primo turno, che è stato il punteggio più basso nella storia del campionato PGA – inizierà nell’onda pomeridiana. Ha iniziato la giornata con un vantaggio di tre colpi, anche se questo è rapidamente scomparso dopo che Collin Morikawa ha realizzato tre birdie consecutivi nelle ultime nove posizioni per raggiungere 10 sotto nel corso della giornata.

Rory McIlroy inizierà i suoi tiri della quarta giornata dietro Schauffele. Tiger Woods, d’altra parte, ha faticato nel suo finale e giovedì ha concluso con un 1 su 72. Venerdì dovrà lottare per ottenere il taglio.

