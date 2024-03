Lo spettacolo continua al Met Opera dopo un errore tecnico

Per mostrare la sua gratitudine al pubblico, Baek ha cantato un raro bis di quella canzone. Il Met non è riuscito a far cadere i coriandoli dorati sul palco alla fine dell'opera a causa del sovraffollamento, quindi li hanno sparati dai balconi sopra il pubblico.

Gli incidenti tecnici raramente interrompevano le produzioni al Met. Nel 1966, quando la casa del Lincoln Center fu aperta, il giradischi si ruppe durante le prove dell'opera di Barber “Antony and Cleopatra”. Il soprano Leontyne Price è scampato per un pelo alla caduta nella piramide sovrastante. Nel 2011 Wagner ha eseguito “Die Walküre”. ritardo Per 45 minuti a causa di un problema tecnico al set da 45 tonnellate.