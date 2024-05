Maltempo per il Memorial Day: potenti tempeste negli Stati Uniti si dirigono verso est dopo aver ucciso 20 persone

Una serie di potenti tempeste hanno colpito gli Stati Uniti centrali e meridionali durante il fine settimana festivo del Memorial Day, uccidendo almeno 21 persone e lasciando un’ampia scia di case distrutte, attività commerciali e interruzioni di corrente.

IL Tempeste di distruzione Ha causato morti in Texas, Oklahoma, Arkansas e Kentucky, e una depressione dal Texas meridionale alla Florida era a nord dei record delle ondate di caldo di inizio stagione.

I meteorologi hanno detto che il maltempo potrebbe spostarsi lungo la costa orientale lunedì tardi, avvisando milioni di persone fuori per la vacanza di osservazione del cielo.

Il governatore del Kentucky Andy Beshear, che in precedenza aveva dichiarato lo stato di emergenza, ha dichiarato lunedì in una conferenza stampa che quattro persone sono morte in quattro diverse contee.

Il bilancio delle 21 vittime include sette vittime Contea di Cook, Texas, Il tornado di sabato ha devastato un parco di case mobili, hanno detto i funzionari, e otto persone sono morte in tutto l’Arkansas.

Due persone sono morte nella contea di Mays, in Oklahoma, a est di Tulsa, hanno detto le autorità. Tra i feriti c’erano gli ospiti di un matrimonio all’aperto.

La piccola comunità di Charleston, nel Kentucky, è stata l’ultima comunità rimasta con le case distrutte ad essere colpita frontalmente domenica notte da un tornado che, secondo il governatore, si trovava a 40 miglia (64 chilometri) dalla terra.

“È un grande pasticcio”, ha detto Rob Linden, che vive a Charleston ed è il capo dei vigili del fuoco della vicina Dawson Springs, colpita da un tornado nel 2021. “Gli alberi sono caduti ovunque. Le case sono sfollate. Le linee elettriche sono interrotte. Non ci sono servizi pubblici: né acqua, né elettricità.

Più a est, alcune aree rurali della contea di Hopkins colpite dal tornado del 2021 intorno alla comunità di Barnsley sono state nuovamente danneggiate domenica notte, ha detto il direttore della gestione delle emergenze della contea Nick Bailey.

“Molte persone stavano rimettendo insieme le loro vite e poi questo”, ha detto Bailey. “Quasi la stessa posizione, le stesse case e tutto il resto.”

Beshear ha viaggiato nella regione Suo padre è cresciuto Molte volte per cerimonie in cui alle persone che avevano perso tutto venivano consegnate le chiavi delle loro nuove case.

Le visite sono arrivate dopo una terribile notte del dicembre 2021, quando si è verificato il tornado 81 persone furono uccise NelKentucky.

“Poteva andare molto peggio”, ha detto Beshear riferendosi ai temporali del fine settimana del Memorial Day. “Le persone del Kentucky sono molto esperte di tempo riguardo a tutto quello che abbiamo passato.”

C’erano più di 500.000 clienti negli Stati Uniti orientali Senza potere Lunedì pomeriggio, tra cui circa 170.000 persone nel Kentucky. Dodici stati hanno registrato almeno 10.000 interruzioni PowerOutage.us.

L’area in massima allerta per maltempo lunedì è un’ampia fascia degli Stati Uniti orientali, dall’Alabama a New York.

Il presidente Joe Biden ha inviato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Ha detto che la Federal Emergency Management Agency sta conducendo valutazioni dei danni e ha contattato i governatori per vedere di quale sostegno federale hanno bisogno.

È un mese intenso, caratterizzato da cicloni e maltempo nella parte centrale del Paese.

La scorsa settimana un tornado ha colpito l’Iowa Sono morte almeno cinque persone E decine sono rimasti feriti. Tempeste Otto persone sono state uccise a Houston All’inizio di questo mese. Forti temporali e tornadi mortali generano una stagione degli uragani storicamente povera, durante la quale Cambiamento climatico Contribuisce all’intensità delle tempeste in tutto il mondo. Era aprile Il secondo maggior numero di uragani segnalato nel paese.

Harold Brooks, uno scienziato senior del National Severe Storms Laboratory di Norman, ha attribuito la serie di uragani degli ultimi due mesi a un modello persistente di aria calda e umida.

Quell’aria calda e umida si trova sul bordo settentrionale della cupola di calore, portando le temperature tipicamente viste a fine maggio in piena estate.

Si prevede che l’indice di calore – una combinazione di temperatura dell’aria e umidità che indica quanto caldo percepisce il corpo umano – raggiungerà i 120 gradi Fahrenheit (49 gradi Celsius) in alcune parti del sud del Texas lunedì. Si prevedono massimi record per Brownsville, San Antonio e Dallas.

Domenica Miami ha stabilito il record di 96 F (35,5 C).

Schreiner ha riferito da Louisville, Kentucky. I giornalisti dell’Associated Press Acacia Coronado ad Austin, Texas e Jeffrey Collins a Columbia, nella Carolina del Sud, hanno contribuito a questo rapporto.