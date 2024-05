Microsoft Surface Pro annunciato: prezzo e data di uscita

Microsoft ha annunciato il nuovo Surface Pro, l’ultimo della sua linea di dispositivi ibridi tablet/laptop e il primo di una nuova generazione di quelli che Microsoft chiama PC Copilot Plus. I numeri sono scomparsi dai numeri di modello, indicando un riavvio completo della serie. “Rispetto alle precedenti generazioni di Surface, non si avvicina nemmeno lontanamente”, ha affermato Brett Ostrom, vicepresidente aziendale di Surface di Microsoft, durante un evento di lancio.

Alimentato dai nuovi processori Snapdragon X di Qualcomm (versioni Elite e Plus), il nuovo Pro è più veloce del 90% rispetto al modello precedente, afferma Microsoft. Ha anche il 5G opzionale, fornito con il supporto Qualcomm. Per quanto riguarda una migliore durata della batteria: Microsoft afferma che il Pro avrà 14 ore di riproduzione video, che non è così buona come le 20 ore dichiarate del nuovo Surface Laptop, ma è comunque un buon segno per il dispositivo.

C’è anche un nuovo schermo OLED opzionale, supporto Wi-Fi 7 e un nuovo accessorio per tastiera chiamato Surface Pro Flex Keyboard. Ha due porte USB 4 ed è disponibile in quattro colori, incluso lo splendido blu. Inoltre viene fornito con fotocamere molto migliorate: una configurazione Quad HD ultra ampia nella parte anteriore e un sensore da 10 megapixel sul retro che Microsoft vuole utilizzare per molti scopi di intelligenza artificiale.

Il Pro parte da $ 999, che ti offre un display LCD, un processore X Plus, 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Se desideri l’X Elite e lo schermo OLED, dovrai spendere almeno $ 1.500 e la versione completa del nuovo Pro – con 32 GB di RAM, 1 TB di spazio di archiviazione e un colore platino più costoso – ti travolgerà . $ 2.100. READ Fuga dal confine: oltre 150.000 ucraini chiedono asilo

La nuova Flex Keyboard, che costa $ 450 e viene fornita con uno stilo sottile, funziona sia fissata che staccata dal Pro e dovrebbe essere più robusta del modello precedente. Microsoft afferma che esiste anche una nuova opzione con tasti più spessi e un touchpad più grande del 14%, nel tentativo di rendere i dispositivi più accessibili a un numero maggiore di utenti.

La nuova Flex Keyboard può essere abbinata al Pro o utilizzata da sola. Immagine: Microsoft

L’hardware di Surface Pro è solido ormai da un po’: il kit completo con tastiera e stilo può essere costoso e gli utenti esperti chiedono più porte, ma il design e la qualità costruttiva di Surface Pro 9 non possono essere criticati. Il problema, come sempre, era il chip. Puoi acquistare Pro 9 con un processore Qualcomm dotato di alcune funzionalità extra della fotocamera, connettività 5G e compromessi prestazionali piuttosto brutali. Windows on Arm è costantemente migliorato nel corso degli anni, ma anche nel 2022 è ancora un’esperienza lenta, goffa e problematica. Il modello Intel ha fornito una durata della batteria significativamente peggiore, ma prestazioni significativamente migliori e più affidabili.

Il nuovo Pro è, in teoria, il migliore di tutti i mondi. Con la linea di processori Snapdragon X, Qualcomm promette che il suo chip potrà finalmente rivaleggiare con Apple, AMD e Intel. Microsoft spera che Windows on Arm sia un vero successo quest’anno.

Tutta questa efficienza è al servizio dell’intelligenza artificiale. Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha aperto l’evento di lunedì parlando della costruzione di computer che “non solo ci capiscono, ma anticipano ciò che vogliamo” e ha affermato che la fase successiva di Windows e dell’informatica inizierà con GoPilot. L’evento include anche una nuova funzionalità AI chiamata Recall, più integrazioni del copilota in Esplora file, notifiche e altri luoghi di Windows. Con dispositivi migliori, ha affermato Nadella, è possibile risolvere i problemi di latenza e privacy e dare maggiore potenza ai sistemi di intelligenza artificiale. Ha definito i PC Copilot Plus “i PC più veloci e pronti per l’intelligenza artificiale”. READ 40 La migliore godzilla giocattolo del 2022 - Non acquistare una godzilla giocattolo finché non leggi QUESTO!