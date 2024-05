Julian Assange: il fondatore di WikiLeaks può fare appello all’estradizione negli Stati Uniti

Fonte immagine, Immagini Getty

autore, Domenico Casciani

Ruolo, Corrispondente domestico e legale



20 maggio 2024, 12:51 GMT Aggiornato 3 ore fa

La Corte Suprema ha stabilito che il fondatore di WikiLeaks Julian Assange può presentare un nuovo ricorso contro la sua estradizione negli Stati Uniti.

Gli è stato concesso il permesso di ricorrere in appello contro l’ordine di mandarlo negli Stati Uniti per essere processato con l’accusa di aver divulgato segreti militari.

La decisione significa che Assange sarà in grado di contestare le garanzie degli Stati Uniti su come sarà condotto il suo prossimo processo e se il suo diritto alla libertà di espressione sarà violato.

Gli avvocati del 52enne si sono abbracciati in tribunale dopo la sentenza definitiva della saga legale.

Hanno detto che il caso contro di lui – relativo al rilascio di documenti top-secret quasi 15 anni fa su presunti crimini di guerra statunitensi – era politicamente motivato.

Gli Stati Uniti affermano che i file WikiLeaks – che hanno rivelato informazioni sulle guerre in Iraq e Afghanistan – mettono in pericolo la vita delle persone.

Lunedì mattina, con una breve sentenza, due alti giudici gli hanno concesso il permesso di ricorrere in appello contro un precedente ordine che permetteva la sua estradizione negli Stati Uniti. Hanno stabilito che doveva avere pieno appello nel Regno Unito.

Assange si batte contro l’estradizione dal Regno Unito da più di un decennio, dopo che il suo sito WikiLeaks ha pubblicato documenti segreti statunitensi nel 2010 e nel 2011. READ La Russia avverte la Gran Bretagna che potrebbe rispondere alle dichiarazioni di Cameron sull'Ucraina

Il signor Assange, attualmente nel carcere di Belmarsh, avrà diversi mesi per preparare il suo appello, che riguarderà se i tribunali statunitensi proteggeranno o meno il suo diritto alla libertà di espressione come cittadino australiano.

Centinaia di persone si sono radunate fuori dal tribunale prima della sentenza, e i sostenitori di Assange hanno esultato quando si è diffusa la notizia della decisione.

Ciò significa che per il momento rimarrà nel Regno Unito.

Se la corte si fosse pronunciata a favore degli Stati Uniti, il signor Assange avrebbe esaurito tutte le vie legali nel Regno Unito.

‘punto di svolta’

Parlando fuori dalla Corte Reale di Giustizia dopo la decisione, la signora Assange ha accolto la sentenza come un “punto di svolta”.

Ha invitato gli Stati Uniti ad “abbandonare questo vergognoso attacco ai giornalisti, alla stampa e al pubblico che va avanti da 14 anni”.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha descritto la fuga di notizie come “una delle più grandi violazioni di informazioni riservate nella storia degli Stati Uniti”.

I file trapelati indicano che l’esercito americano ha ucciso civili in incidenti non segnalati durante la guerra in Afghanistan.

Le autorità statunitensi affermano che Assange ha messo in pericolo la vita delle persone perché non ha cancellato i nomi degli agenti dell’intelligence nei documenti. Dicono anche che non è stato perseguito in relazione a nessuna delle informazioni che secondo lui rivelano crimini di guerra.

Il team legale di Assange ha affermato che il caso era una forma di “ritorsione statale” motivata politicamente.

“Ha letteralmente denunciato crimini di guerra”, ha detto Assange al programma Today di BBC Radio 4 lunedì. READ Guerra tra Russia e Ucraina: Mosca ignora i mandati di arresto per i leader di Putin

“Questo caso è la vendetta di quel Paese contro l’apertura e la responsabilità”.

Commenta la foto, Stella Assange, moglie del fondatore di WikiLeaks Julian Assange, fuori dall’Alta Corte dopo la sentenza

Durante un’udienza di marzo, al governo americano è stato concesso ulteriore tempo per fornire garanzie Il signor Assange non riceverà la pena di morte negli Stati Uniti per altri due motivi:

Che il signor Assange potrà fare affidamento sul Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che protegge la libertà di espressione

La sua cittadinanza australiana non conterà contro di lui

Il mese scorso i giudici hanno confermato che gli Stati Uniti avevano fornito garanzie alla corte.

Il signor Assange e il suo team legale accettano la garanzia che non affronterà la pena di morte se accusato di ulteriori crimini.