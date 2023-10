Le Migliori 10 mini itx del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Il percorso per acquistare la migliore mini itx è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Questa guida all’acquisto è un’ampia panoramica dei passaggi integrali coinvolti nell’acquisto della migliore mini itx assicurandoti di ricevere il miglior rapporto qualità-prezzo e un prodotto che non solo soddisfa ma supera le tue aspettative.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Intel® B760 LGA 1700 Scheda madre mini-ITX, DDR5, PCIe 5.0 x16 SafeSlot, 2 slot PCIe 4.0 M.2, 2.5G Ethernet, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®, AEMP II, Aura Sync RGB



Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Socket Intel LGA 1700: pronto per i processori Intel Core di 13a generazione e Intel Core di 12a generazione, Pentium Gold e Celeron

Soluzione di alimentazione: 8+1 fasi di alimentazione, connettori di alimentazione ProCool, chokes in lega di alta qualità e condensatori durevoli sono tutti sfruttati per supportare i più recenti processori multi-core

Termiche VRM ottimizzate: dissipatori di calore collegati al VRM con pad termici ad alta conduttività e quello più grande integrato con la copertura I/O per una maggiore superficie

Supporto M.2: due slot PCIe 4.0 M.2, uno con un robusto dissipatore di calore e l'altro posizionato strategicamente sul retro per risparmiare spazio

Reti di nuova generazione: Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) e Intel 2.5G Ethernet integrati con ASUS LANGuard

Cooler Master MasterBox NR200P MAX Case PC Mini-ITX - Lato in Vetro Temperato, Dissipatore CPU AIO da 280mm, PSU SFX Gold 80-PLUS 850W (Full-Modular), Braccio GPU Verticale e Cavo Riser PCI-e 4.0 x16



Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CAJA PC COOLER MASTER MASTERBOX NR200P MAX, NR200P-MCNN85-SL0

ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI Scheda Madre Gaming Mini-ITX, AMD B650, AM5, DDR5, PCI 5.0, WiFi 6E (802.11ax), Intel 2.5Gb Ethernet, ROG SupremeFX 7.1, 2xM.2, 2xSATA 6GB/s, Aura Sync RGB





Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il socket AMD AM5 offre supporto per i nuovi processori AMD Ryzen della serie 7000, sfrutta le sue enormi potenzialità e creare il tuo PC da vero gamer professionista

Supporta fino a 64GB di RAM DDR5, queste nuove memorie ti portano in un’altra era dei videogiochi, grazie alla loro velocità potrai avere gameplay più fluidi e caricamenti veloci come mai prima d’ora

Grazie ai dissipatori su chipset, VRM e M.2 potrai effettuare lunghe sessioni di gioco, abbinala ad un sistema di raffreddamento ASUS ROG AiO e il surriscaldamento sarà solo un ricordo

Entra in un nuovo mondo di connettività grazie a Intel 2.5Gb Ethernet e WiFi 6E (802.11ax), insieme offrono una connessione veloce ed affidabile per un gameplay fluido e senza lag

Connettività gaming infinita grazie al supporto con PCIe 5.0, HDMI 2.1, Displayport e Thunderbolt 4. Grazie ai 2 slot M.2 e all’USB 3.2 Gen 2x2 potrai godere di caricamenti super veloci READ 40 La migliore siti per stampare foto del 2022 - Non acquistare una siti per stampare foto finché non leggi QUESTO!

ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI Scheda Madre Gaming Mini-ITX, Intel Z790, LGA1700, DDR5, PCI 5.0, WiFi 6E (802.11ax), Intel 2.5Gb Ethernet, 2xM.2, 2xSATA 6GB/s, Aura Sync RGB, Nero



Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il socket LGA1700 offre supporto per i nuovi processori di 13th e 12th Gen Intel Core, Pentium Gold e Celeron, sfrutta le sue enormi potenzialità e creare il tuo PC da vero gamer professionista

Supporta fino a 64GB di RAM DDR5, queste nuove memorie ti portano in un’altra era dei videogiochi, grazie alla loro velocità potrai avere gameplay più fluidi e caricamenti veloci come mai prima d’ora

Grazie ai dissipatori su chipset, VRM e M.2 potrai effettuare lunghe sessioni di gioco, abbinala ad un sistema di raffreddamento ASUS ROG AiO e il surriscaldamento sarà solo un ricordo

Entra in un nuovo mondo di connettività grazie a Intel 2.5Gb Ethernet e WiFi 6E (802.11ax), insieme offrono una connessione veloce ed affidabile per un gameplay fluido e senza lag

Connettività gaming infinita grazie al supporto con PCIe 5.0, HDMI 2.1, Displayport e Thunderbolt 4. Grazie ai due slot M.2 e all’USB 3.2 Gen 2x2 potrai godere di caricamenti super veloci

MSI MPG Z790I EDGE WIFI, Mini-ITX, Supporta Processori Intel Core di 12a e 13a Generazione, LGA 1700 - 105A SPS VRM, DDR5 Memory Boost 8000+MHz/OC, PCIe 5.0 x16, 2 x M.2 Gen4, Wi-Fi 6E



Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PagrindinÄ— plokštÄ—|MSI|Intel Z790|MiniITX|Memory DDR5|Atminties lizdai 2|1xPCI-Express 5.0 16x|3xM.2|1xHDMI|1xDisplayPort|6xUSB 3.2|1xUSB-C|1xRJ45|3xAudio port|MPGZ790IEDGEWIFI

Asrock B550M-ITX/ac Socket AM4 mini ITX AMD B550



Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ATTENZIONE! Verifica se i tuoi componenti (memorie RAM, processore) siano compatibile con questa scheda madre prima di acquistarla!

Supporta processori AMD AM4 Ryzen di terza generazione e futuri AMD Ryzen

Supporta DDR4 4733+ (OC)

Uscita grafica: DisplayPort, HDMI

7.1 CH HD Audio (codec audio Realtek ALC887)

Corsair 2000D AIRFLOW Mini-ITX - Mini-ITX Form-Factor - Pannelli in rete d'acciaio - Supporto GPU a tre slot - Interno ottimizzato per il raffreddamento - I/O moderno pannello frontale - Nero



Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Una scelta adatta: grazie ai pannelli a rete rimovibili e alla qualità premium CORSAIR di costruzione, è ideale per le costruzioni con fattore di forma ridotto, con un flusso d'aria abbondante grazie ai pannelli in rete rimovibili e alla qualità costruttiva CORSAIR premium, in un case di piccole dimensioni e grande in termini di prestazioni di raffreddamento.

Telaio compatto: il fattore di forma Mini-ITX con soli 24,4 litri di volume occupa poco spazio sopra o sotto il desktop, con dimensioni di 271 mm x 200 mm x 450 mm.

Pannelli rimovibili ad alto flusso d'aria: i pannelli anteriori, laterali e posteriori in rete di acciaio rimovibili offrono un'abbondante ventilazione da quasi tutti i lati del sistema per il massimo potenziale di raffreddamento.

Supporto GPU a triplo slot: installa comodamente una scheda grafica a tre slot fino a 320 mm di lunghezza, per un sistema di fascia alta ad alte prestazioni che occupa uno spazio minimo.

Raffreddamento ITX estremo: un interno ottimizzato per il raffreddamento può contenere fino a 8 ventole da 120 mm o 2 x 140 mm, insieme a più radiatori, tra cui un 360 mm sul lato e 240 mm nella parte posteriore (a seconda delle dimensioni della GPU). READ Le Migliori 10 hd esterno 4tb del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Gigabyte A520I AC (AMD Ryzen AM4/Mini-ITX/Direct 6 Phases Digital PWM con 55A DrMOS/Gaming GbE LAN/Intel WiFi+Bluetooth/NVMe PCIe 3.0 x4 M.2/3 Interfacce Display/Q-Flash Plus/scheda madre)

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporta processori AMD Ryzen di terza generazione AMD AM4 Socket

DDR4 a doppio canale, 2 DIMM

Dissipatore VRM ottimizzato

PWM digitale diretto a 6 fasi con DrMOS 55A

Slot PCIe 3.0 x16. 1 slot NVMe PCIe 3.0 x4 M.2. Codec audio ALC887. LAN 1GbE veloce.Intel Dual Band AC WiFi e Bluetooth con antenna ultra resistente. DP posteriore e supporto 2x HDMI

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFi Scheda Madre Gaming, Mini-ITX, Intel Z690, LGA1700, DDR5, PCI 5.0, WiFi 6E(802.11ax), Intel 2.5 Gb LAN, ROG SupremeFX 7.1, 2xM.2, 4xSATA 6GB/s, Aura Sync RGB, Nero





Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il socket LGA1700 offre supporto per i nuovi processori di di 12th Gen Intel Core, Pentium Gold e Celeron, sfrutta le sue enormi potenzialità e creare il tuo PC da vero gamer professionista

Supporta fino a 64GB di RAM DDR5, queste nuove memorie abbinate ad ASUS OptiMem II ti portano in unâ€altra era dei videogiochi, gameplay fluidi e caricamenti veloci come mai prima dâ€ora

Grazie ai dissipatori su chipset ed M.2 potrai effettuare lunghe sessioni di gioco, abbinala ad un sistema di raffreddamento ROG AiO e il surriscaldamento sarà solo un ricordo

Entra in un nuovo mondo di connettività grazie a Intel 2.5Gb Ethernet e WiFi 6E (802.11ax), insieme offrono una connessione veloce ed affidabile per un gameplay fluido e senza lag

Connettività gaming infinita grazie al supporto con PCIe 5.0, HDMI 2.1 e Thunderbolt 4. Sfrutta i due slot M.2 per caricare velocemente i tuoi giochi o il sistema operativo

Asrock PLACA BASE H670M-ITX/AX INTEL H670 LGA 1700 MINI ITX

