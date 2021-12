Molti possessori di Google Pixel 6 e 6 Pro segnalano crepe sullo schermo

Nuovi aggiornamenti vengono aggiunti sotto questa storia …….

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono gli ultimi arrivati ​​nella linea di punta Pixel. Mentre i critici hanno elogiato la pompa della fotocamera dall’aspetto unico del dispositivo e le prestazioni complessive, l’esperienza del software può essere riassunta come eccellente.

Da quando è stato rilasciato a metà ottobre, i proprietari hanno segnalato una serie di cose Errori e omissioni Per molti, l’esperienza dei pixel è stata rovinata. Sebbene l’hardware sia interessante, alcune persone sembrano avere problemi con il display.

Secondo Recente Rapporti, Molti utenti di Pixel 6 e Pixel 6 Pro si lamentano del fatto che lo schermo del telefono si rompe in modo casuale senza danni fisici.

Mentre alcuni dicono che lo schermo si rompe quando è in tasca, altri dicono che esplode automaticamente durante la ricarica del telefono.

La gente dice che è molto diverso perché Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono protetti da Gorilla Glass Victus di Corning, che è lo specchio più duro dell’azienda fino ad oggi.

L’immagine seguente mostra l’aspetto del crack per un utente che afferma di aver notato il crack quando ha tirato fuori il telefono dalla tasca.

Ehi ragazzi, c’erano solo 6 Pro da circa 4 giorni ed è esploso grossolanamente nella mia tasca. Ho la custodia Otterbox Defender, ma nessuna protezione in vetro morbido perché non la trovo da nessuna parte. Non ha lasciato cadere il telefono, non l’ha messo da nessun’altra parte o ha esercitato pressione. L’ho tirato fuori dalla tasca anteriore e c’era una crepa nella metà in alto a destra dello schermo a metà. Qualcun altro ha o ha avuto problemi simili? Qualcuno l’ha fatto cadere e sapevo che si era rotto, ma era strano, un crack casuale sullo schermo.

Un altro proprietario del dispositivo ha affermato di aver provato a contattare un rappresentante dell’assistenza clienti di Google in merito al problema, ma è stato reindirizzato all’assistenza web di Google.

Per risolvere questo problema vorrei parlare con il vero CSR, ma senza dare alcun modo di parlare con il vero agente CSR, la pagina web di supporto mi ha mandato in giro. Ho provato a chiamare il servizio clienti, ma mi ha consigliato di tornare all’assistenza web. Vorrei portare questo problema a Google, ho appena visto la comunità online che non ho questo problema. Non voglio aspettare fino alla fine del periodo di garanzia. Qualcuno può contattarmi dall’assistenza clienti?

Inizialmente, molte persone pensavano che lo schermo si fosse rotto a causa di un errore da parte loro, ma dopo aver esaminato il numero di utenti interessati dal problema, sembra un problema tecnico o un errore di progettazione.

Ma dal momento che Google non ha detto nulla sul problema del cracking dello schermo del Pixel 6, non sappiamo se sia dovuto a un difetto di fabbricazione o di progettazione o agli utenti.

Tuttavia, monitoreremo il problema e aggiorneremo questo articolo se necessario, quindi continua a controllare regolarmente questo posto.

Aggiornamento 1 (23 dicembre)

16:42 (Vero): Una persona afferma di aver ricevuto un’email dall’assistenza di Google in cui si informava che un rappresentante sarebbe andato a casa sua per riparare lo schermo rotto. Google afferma che sostituirà il telefono di basso valore se non verrà riparato.

Aggiornamento 2 (25 dicembre)

12:27 (vero): Se hai un Pixel 6 e lo schermo è intatto, Google ha una funzione speciale Pagina di aiuto Elenca le cose da fare e da non fare per evitare crepe sullo schermo del telefono.

