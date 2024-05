Negli Stati Uniti vengono vendute alcune auto elettriche cinesi, ma l’industria teme un’alluvione

I modelli a combustione interna prodotti in Cina e venduti negli Stati Uniti includono il SUV Buick Envision di General Motors e il Lincoln Nautilus di Ford Motors. Non sono influenzati dalle tariffe.

Aziende come Tesla, GM, Ford, Volkswagen, Hyundai e molte altre case automobilistiche hanno investito decine di miliardi di dollari in fabbriche di batterie e veicoli elettrici negli Stati Uniti. Ma con l’eccezione di Tesla, le case automobilistiche negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone sono in ritardo rispetto alle aziende cinesi in termini di volume, produzione di materie prime e tecnologie chiave.

Contemporary Amperex Technology Company Limited, o CATL, il produttore cinese che è il più grande produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici, ha dichiarato il mese scorso di aver sviluppato una batteria che può essere caricata in 10 minuti abbastanza da consentire a un’auto di percorrere circa 370 miglia. Si tratta di un grande passo avanti rispetto alle batterie utilizzate dalle case automobilistiche occidentali e asiatiche, inclusa Tesla.

La leadership della Cina nei veicoli elettrici, considerati fondamentali per il futuro dell’industria automobilistica, ha sollevato preoccupazioni sul fatto che le auto cinesi possano raggiungere il mercato statunitense a prezzi con cui General Motors, Ford e altre case automobilistiche tradizionali non saranno in grado di competere.

BYD, un’azienda cinese leader nel settore automobilistico e delle batterie in rapida crescita, vende un’auto elettrica compatta, chiamata Seagull, per meno di 15.000 dollari in Cina. Martedì ha detto che avrebbe iniziato a vendere un pick-up ibrido in Messico, anche se ha aggiunto che non aveva ancora intenzione di vendere il veicolo negli Stati Uniti.