Secondo quanto riferito, l’investitore attivista Nelson Peltz venderà la sua partecipazione nella Disney

Quasi due mesi dopo aver perso un’epica battaglia aziendale per entrare nel consiglio di amministrazione di The Walt Disney Company, Nelson Peltz non è più un investitore nella società di intrattenimento.

Peltz, il miliardario a capo dell’hedge fund Trian Fund Management, controllava circa 3,5 miliardi di dollari in azioni Disney, la maggior parte delle quali era di proprietà di Ike Perlmutter, ex capo della Marvel Entertainment. Il signor Peltz ha ora venduto la sua partecipazione in quelle azioni, ha detto una persona a conoscenza dell’investimento, che ha chiesto l’anonimato per discutere questioni riservate.

Un portavoce della Disney non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Vendendo le sue azioni, Peltz sembra rimuovere una spina nel fianco della Disney. Peltz, un investitore attivista, ha iniziato a criticare il management della Disney sotto la guida del CEO Robert Iger all’inizio dello scorso anno, citando la strategia di streaming della società, il ritardo dei prezzi delle azioni e la pianificazione della successione. Si è ritirato dopo che la Disney ha annunciato tagli miliardari ai costi, facendo schizzare alle stelle le sue azioni. Ma è riemerso a dicembre, promettendo di cercare due seggi nel consiglio.

Questa battaglia è giunta al culmine in aprile, quando gli azionisti hanno votato con forza a favore dell’attuale consiglio di amministrazione della società. La gara del consiglio di amministrazione è stata una delle più costose della storia: Trian ha speso circa 25 milioni di dollari nei suoi sforzi per attirare investitori, mentre la Disney ha valutato la sua difesa fino a 40 milioni di dollari, secondo i documenti depositati sui titoli.