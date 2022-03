Netflix annuncia due film gialli di Lindsay Lohan

Lindsey Lohan Foto : James Gurley ( Getty Images )

Almeno per alcuni anni, Lindsay Lohan sembrava essere in quella fase speciale della fama in cui si trovava potevo Tornando al tradizionale mondo dello spettacolo, se vuole, è solo questione di lottare per questo e qualcuno con i soldi decide di pagarlo. Bene, Netflix è qualcuno con i soldi, e sembra più che felice di finanziare Lindsay Lohanissance se nessun altro è disposto a farlo.

lo scorso maggioil servizio di streaming ha annunciato che Lohan la riporterà alla recitazione dopo anni in cui ha fatto varie altre cose Cadere a Nataleuna commedia romantica su un’ereditiera d’albergo bloccata che soffre di amnesia e si innamora di un operaio proprietario di una locanda, Suonato da Chord Overstreet da divertimento. È probabile che questo film uscirà vicino al periodo natalizio di qualche anno, ma oggi Netflix ha annunciato che sta producendo altri due film con Lohan… e non sappiamo nulla di loro.

Netflix ha condiviso la notizia in un tweet Ciò renderebbe le teste a doppia faccia Gira, osservando che “il mondo si è innamorato per la prima volta di Lindsay Lohan quando ha interpretato una coppia di gemelli” e che il dispositivo di streaming ora “dona al mondo due volte Lindsay per amore attraverso una partnership creativa che la vedrà protagonista in due nuovi film.” (Ci sono un sacco di due foto, vedete. , che è qualcosa che Due Facce ama.)

Ma quali saranno questi film? Bene, gli originali Netflix generalmente rientrano in due categorie: progetti prestigiosi che costano un sacco di soldi e spazzatura. I film prestigiosi a volte fanno schifo e i film spazzatura a volte sono un vero spasso (per non parlare dell’enorme popolarità), ma sono quello che sono. Quindi non vediamo l’ora di vedere due film epici di Lindsay Lohan alimentati da Oscar quando Netflix uscirà a realizzarli e a dirci cosa sono.