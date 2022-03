I futures scendono, i prezzi del petrolio salgono; Il presidente della Fed Powell alla spina durante l’invasione russa dell’Ucraina

I futures Dow Jones sono aumentati all’inizio di mercoledì, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, poiché i prezzi del greggio hanno continuato a salire, superando i 110 dollari al barile. Il presidente Joe Biden ha pronunciato il suo discorso sullo stato dell’Unione, sottolineando l’invasione russa dell’Ucraina e la risposta degli Stati Uniti. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell continua mentre i dubbi su un aumento dei tassi iniziano a insinuarsi.







Martedì un tentativo di rialzo del mercato azionario ha subito pesanti perdite poiché i prezzi del petrolio sono aumentati drasticamente e i rendimenti del Tesoro sono crollati tra i segnali che gli attacchi russi potrebbero diventare più mortali per i civili ucraini.

I principali indicatori hanno raggiunto la resistenza vicino alle medie mobili esponenziali a 21 giorni in rapido calo, una delle numerose potenziali aree di resistenza per il tentativo di rialzo del mercato. Martedì, le azioni Tesla sono tornate al ribasso dopo aver attraversato brevemente la linea dei 21 giorni. una mela (AAPL), e le azioni di Nvidia sono state appiattite vicino alla serie di 21 giorni. Microsoft (MSFT), che ha appena chiuso lunedì al di sopra delle linee dei 21 giorni e dei 200 giorni, è stato ritirato martedì.

Funzionari militari statunitensi affermano che l’avanzata russa a Kiev si è bloccata tra la dura resistenza ucraina e le sfide logistiche. Ma il ministero della Difesa russo ha avvertito martedì che stava pianificando di colpire le strutture di intelligence e comunicazioni ucraine nel centro di Kiev, avvertendo i residenti nell’area di non andarsene. Funzionari occidentali affermano che questo è un segno che massicci attacchi russi nelle aree residenziali di Kiev sono imminenti.

Il presidente Biden si è rivolto al Congresso e al Paese martedì sera. Biden ha discusso dell’invasione dell’Ucraina, affermando che il presidente russo Vladimir Putin ha sottovalutato la determinazione degli Stati Uniti e dell’Europa. Ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero bandito gli aerei russi dal loro spazio aereo dopo l’Unione Europea, il Regno Unito e il Canada.

Biden ha spinto per rilanciare almeno parti della legislazione “ricostruire meglio”, vedendo i piani per l’energia verde come modi per ridurre la dipendenza energetica russa. I repubblicani sostengono che Biden dovrebbe spingere per una maggiore produzione nazionale di greggio e gas naturale.

Il presidente della Fed Powell

Il presidente della Fed Powell testimonierà Prima del Congresso alle 10:00 ET mercoledì. Powell probabilmente indicherà che un rialzo dei tassi da parte della Fed inizierà alla riunione politica del 15-16 marzo, ma sottolineerà la flessibilità. L’invasione russa dell’Ucraina e le successive sanzioni hanno portato a un aumento dei prezzi del greggio, nonché a guadagni significativi per i metalli di base e i cereali. Tutto ciò minaccia di spingere ulteriormente l’inflazione, aggravando al contempo i problemi della catena di approvvigionamento e rallentando la crescita economica. Nel frattempo, la partecipazione della forza lavoro potrebbe aumentare con il rapido declino dei casi di COVID e delle restrizioni, alleviando i problemi della catena di approvvigionamento e l’inflazione salariale.

Date tutte queste grandi e incerte correnti incrociate, il presidente della Fed Powell vorrà essere intelligente e pronto a cambiare rotta e assicurarsi che i mercati finanziari lo sappiano.

I mercati, che alcune settimane fa avevano quasi completamente scontato un aumento del tasso di mezzo punto, si aspettavano ancora un aumento di un quarto di punto alla riunione di marzo. Ma ora c’è una piccola o modesta possibilità che la Fed non si muova alla riunione di marzo.

In vista dell’imminente riunione della Federal Reserve, i responsabili politici e gli investitori riceveranno il rapporto sull’occupazione di febbraio venerdì e l’IPC di febbraio il 10 marzo.

Guadagno principale

Componente Dow Jones Salesforce.com (CR) menzionato Guadagno migliore del previsto martedì in ritardo. Le azioni CRM sono aumentate moderatamente durante la notte, indicando un ritorno al di sopra della serie di 21 giorni, ma sono scese al di sotto del rapido declino medio di 50 giorni. Martedì le azioni Salesforce sono scese dello 0,8% a 208,89.

albero del dollaro (DLTRI guadagni saranno segnalati all’inizio di mercoledì poiché le azioni DLTR hanno flirtato con segnali di acquisto nelle ultime settimane. Il Linea di forza relativa Ha già raggiunto un nuovo massimo mentre le azioni Dollar Tree sono ancorate, il che è un segno rialzista. Gli investitori potrebbero voler utilizzare 144,56 come punto di ingresso, al di sopra del massimo del 6 gennaio. Il punto di acquisto ufficiale per il titolo DLTR è 149,47.

Tesla (TSLA), Microsoft e nvidia (NVDA) è attivo Classifica IBD. Le azioni MSFT si trovano a Leader a lungo termine di IBD esistente.

Il video incluso in questo articolo discute e analizza il movimento del mercato di martedì Petrolio e gas del nord (cuneo), Louisiana e Pacifico (LPX) e stock DLTR.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono aumentati dello 0,2% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,1% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%. Le azioni CRM quotate a New York forniscono una spinta ai futures Dow e S&P 500.

Il petrolio greggio statunitense è balzato di oltre il 6% a 110 dollari al barile nel commercio ampliato durante l’invasione dell’Ucraina. Inoltre, l’American Petroleum Institute ha registrato un forte calo delle forniture domestiche di greggio, con anche le scorte di benzina in calo. L’Energy Information Administration rilascerà gli inventari, la produzione e la domanda di petrolio ufficiali degli Stati Uniti mercoledì mattina.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base all’1,73%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha aperto in ribasso, è migliorato brevemente, ma poi è stato venduto. Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,8%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dell’1,55%. L’indice Nasdaq Composite è sceso dell’1,6%. Il piccolo capitale Russell 2000 è diminuito del 2%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 13 punti base all’1,71%, cancellando quasi tutti i suoi guadagni nel 2022.

I prezzi del greggio sono aumentati dell’8% a 103,41 dollari al barile, nonostante gli Stati Uniti e altri paesi abbiano annunciato una significativa ma modesta liberalizzazione delle riserve petrolifere strategiche. L’incontro dell’OPEC+ – con la Russia che è la maggior parte di quel “plus” – si svolge mercoledì poiché si prevede che il gruppo continuerà ad aumentare modestamente le quote di produzione, eliminando i tagli dell’era della pandemia.

I futures sull’oro sono balzati del 2,3% a un massimo di 13 mesi.

I titoli energetici sono aumentati con l’aumento dei prezzi del greggio. Gli appaltatori della difesa hanno continuato a muoversi verticalmente mentre i giochi di oro, acciaio e miniere si sono comportati ragionevolmente bene. Le questioni finanziarie e i giochi di viaggio sono stati un grande perdente.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) ha ceduto l’1,5%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (adatto) è diminuito dello 0,7%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è sceso dello 0,9%, con le componenti principali delle azioni Microsoft e CRM. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) in calo del 3,15%. Le azioni Nvidia sono la principale proprietà di SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è in aumento del 2,5% e US ETF Global X Infrastructure Development (culla) ha rinunciato all’1,9%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è sceso del 5,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) in calo dell’1,3%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) anticipato dell’1% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è scivolato del 3,7%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dello 0,55%

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamoha rinunciato al 3,1% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 1,7%. Come altrove, questi ETF stanno colpendo la resistenza vicino alle linee dei 21 giorni. Il titolo Tesla continua a essere il numero uno tra gli ETF di ARK Invest.

Le azioni hanno raggiunto una resistenza di 21 giorni

Proprio come il rally del mercato, molte obbligazioni giganti stanno incontrando resistenza alle linee dei 21 giorni.

Il titolo Apple non ha raggiunto la serie di 21 giorni, ma si è invertito rispetto alla media di 10 giorni, scendendo di poco più dell’1% a 163,38. Sopra la linea dei 21 giorni ci sono 50 giorni. La compensazione delle azioni AAPL a questo livello chiave può offrire un ingresso anticipato. ma responsabile doppio fondo Il punto di acquisto è 176,75. La linea RS per le azioni Apple non è lontana dai massimi.

Le azioni Microsoft sono scese dell’1,15% a 295,34, in calo rispetto alle serie di 21 e 200 giorni. Una mossa sopra il massimo di 299,97 di martedì potrebbe offrire un solido ingresso come leader a lungo termine. Ma anche la media mobile a 50 giorni e il picco di febbraio a 315,12 sono ostacoli importanti. Il punto di acquisto ufficiale per il titolo MSFT è 349,77.

Le azioni di Nvidia sono scivolate del 3,75% a 234,70, per testare nuovamente la serie di 200 giorni dopo aver raggiunto la soglia dei 21 giorni lunedì. È probabile che sia necessario un ingresso sopra la linea dei 50 giorni e il massimo di febbraio a 269,25 per fare un ingresso forte. È una lunga strada per raggiungere il picco di 346,47 condivisioni NVDA.

Martedì mattina il titolo Tesla è salito a 889,88, superando i 21 giorni, prima di scendere dello 0,75% a 863,93. Il gigante elettrico ha resistito molto meglio di altri titoli automobilistici o nomi di crescita di alto valore. TSLA ha riguadagnato la sua serie di 200 vittorie lunedì, dopo essere rimbalzata da un minimo del 2022 di 700 la scorsa settimana. Un ingresso al di sopra del massimo del 9 febbraio a 946,27 e la linea a 50 giorni potrebbe fornire un solido ingresso. Il punto di acquisto ufficiale è 1208.10.

Analisi dell’aumento del mercato

Un tentativo di rialzo del mercato azionario sta incontrando resistenza, poiché gli indici Nasdaq e Russell 2000 hanno annullato una serie di tre giorni di vittorie consecutive.

Hanno mantenuto la maggior parte dei loro recenti guadagni. La pausa qui non è allarmante. Negli ultimi tempi gli indici Dow Jones e S&P 500 hanno rinunciato maggiormente al loro rimbalzo, ma i loro tentativi di rialzo sono rimasti intatti.

Il mercato è ancora guidato dai titoli. Come investitore, non è necessario seguire i titoli dei giornali con troppa ansia, ma dovresti essere consapevole che le notizie possono avere forti impatti sul mercato e sul settore.

Questo è particolarmente vero ora. Molte ipotesi incorporate nei mercati sono state capovolte. L’inflazione è ai massimi da 40 anni e l’Europa sta cambiando in modo aggressivo le sue politiche di difesa vecchie di decenni da un giorno all’altro.

Naturalmente, questo non significa che il mercato azionario andrà nella direzione che sembra ovvia, a dimostrazione del massiccio rally del mercato azionario nel 2020 in mezzo alla pandemia e al collasso dell’economia.

un Giornata di follow-up Può ancora accadere in qualsiasi momento per confermare un nuovo rally di mercato. Il successo di un trend rialzista confermato non può essere garantito, come hanno dimostrato le recenti massicce vendite sul mercato, ma è un segnale positivo.

A parte la media mobile a 21 giorni, i principali indicatori stanno affrontando una resistenza ai massimi di febbraio e alle medie mobili a 50 e 200 giorni, con massimi storici ben al di sopra. Quindi il prossimo sicuro rally del mercato azionario dovrà affrontare molti ostacoli tecnici oltre ai maggiori rischi principali.

Affinché il mercato si muova lateralmente, con o senza l’FTD, non sarebbe una cosa terribile. Più azioni costituiscono le basi ora. C’è già un gran numero di condivisioni “punto blu”. Mercatino – Stabilire scorte o uscire dalle linee RS già ai massimi livelli. Poche settimane in più potrebbero generare un nuovo raccolto di fusioni, mentre alcuni titoli caldi potrebbero presentare nuove opportunità per acquistare o aggiungere azioni.

Cosa stai facendo adesso

Il mercato è ancora dimenticato. Il tentativo di ascesa ha incontrato resistenza, ma è rimasta. Ma non c’è una vera ragione per l’aumento dell’esposizione.

Sebbene ci siano ragioni per detenere partecipazioni in gruppi e settori caldi come energia, difesa, fertilizzanti e acciaio, molti leader si sono già espansi. A causa dell’elevata volatilità, gli investitori potrebbero voler trarre profitti parziali da alcuni dei nuovi vincitori.

Continua a costruire quelle liste di controllo. Il numero di azioni allestite alle basi con linee RS sta aumentando a nuove altezze. Quindi la potenziale leadership sta crescendo.

Leggere La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

