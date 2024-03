Nick Sorenson porta Brandon Staley ai 49ers dopo l'assunzione annunciata dalla NBC Sports Bay Area & California

Nick Sorenson e Brandon Staley sono stati i primi a intervistare l'allenatore Kyle Shanahan per il lavoro di coordinatore difensivo dei 49ers.

Chiaramente, Shanahan rimase debitamente impressionato. Si dice che abbia intenzione di assumerli entrambi.

Secondo Adam Schefter di ESPN, Sorensen, 45 anni, sarà promosso a coordinatore difensivo dopo due anni come assistente dei 49ers. La posizione di coordinatore venne aperta quando Shanahan licenziò Steve Wilks tre giorni dopo la sconfitta dei 49ers al Super Bowl LVIII contro i Kansas City Chiefs.

Sorensen, Ha giocato 10 stagioni NFL In difesa, lavorerà a stretto contatto con Staley, ex allenatore dei Los Angeles Chargers. Secondo quanto riferito, Staley, 41 anni, si unirà allo staff dei 49ers come assistente capo allenatore.

I takeaway dei 49ers sono saliti alle stelle nelle ultime due stagioni con lo staff di Sorensen. Gli è stato affidato il compito di trovare modi per enfatizzare la creazione di palle perse, e i 49ers eccellevano in quell'area, con 42 intercettazioni e cedendo 40 passaggi di touchdown.

Staley ha incontrato Shanahan e il direttore generale dei 49ers John Lynch per un'interessante intervista. Shanahan e Lynch hanno trascorso del tempo con Staley per la prima volta nell'agosto 2021, quando i 49ers e i Chargers hanno trascorso due giorni a Costa Mesa per un allenamento congiunto prima della partita di preseason.

Shanahan e Lynch sono rimasti colpiti dalla conoscenza del gioco di Staley e dal modo in cui ha presentato la sua prospettiva. Dopo tre stagioni come capo allenatore dei Chargers, Staley lavorerà a stretto contatto con Shanahan in tutte le aree.

L'ex vice allenatore dei 49ers, Anthony Lynn, È stato assunto il mese scorso Dan Quinn entrerà a far parte dello staff dei Washington Commanders come coordinatore sportivo.

Dopo aver partecipato alle interviste a Santa Clara, Lynch si è recato a Indianapolis questa settimana per il gruppo di scouting della NFL. Ha spiegato cosa cercano i 49ers dal loro nuovo coordinatore difensivo.

“Amiamo chi siamo e cosa facciamo per la sicurezza”, ha detto martedì Lynch. “Penso che non vogliamo alcuna deviazione totale da questo. Ci piace lo stile che giochiamo, un attacco a quattro davanti.

“Detto questo, penso che bisogna sempre evolversi e si vede un'opportunità come questa per guardare a diversi modi in cui possiamo evolvere. Spesso molte di queste idee emergono in queste interviste.

Staley ha prestato servizio nel suo staff a Chicago e Denver sotto la guida dell'ex coordinatore difensivo dei 49ers Vic Fangio. I Rams hanno assunto Staley come coordinatore difensivo nel 2020. Rimase lì per una stagione prima di essere assunto come capo allenatore dei Chargers. Staley ha compilato un record di 24-25 in tre stagioni, incluso 0-1 nei playoff.

La promozione di Sorenson da specialista del gioco di passaggio dei 49ers/allenatore dei nickel back pone fine a una ricerca durata 17 giorni per un nuovo coordinatore difensivo. I 49ers hanno anche intervistato l'allenatore dei difensori Daniel Bullocks, l'allenatore dei difensori di Kansas City Dave Merritt e l'allenatore dei difensori di Las Vegas Gerald Alexander.

Sorensen è diventato per la prima volta un coordinatore difensivo. È stato assunto dai 49ers come assistente difensivo nel 2022 ed è stato promosso ad allenatore difensivo dei passaggi di gioco/nickel back la scorsa stagione.

Sorenson è apparso in 134 partite in 10 stagioni nella NFL con i St. Louis Rams, Jacksonville Jaguars e Cleveland Browns. Ha servito come sicurezza di riserva e collaboratore di squadre speciali.

Arrivò ai 49ers dopo aver trascorso una stagione come coordinatore delle squadre speciali a Jacksonville.

Sorenson ha iniziato la sua carriera da allenatore nella NFL nel 2013 con otto stagioni nello staff di Pete Carroll a Seattle. Ha iniziato come assistente delle squadre speciali, per poi passare ad allenatore secondario (2017-19) e ad allenatore secondario/specialista del nichel nel 2020. Ha lavorato con i Seahawks sotto la guida dei coordinatori difensivi Chris Richard e Ken Norton.

