“Niente torna” ai budget di Bungie mentre aumenta la pressione sulla forma finale di Destiny 2

Sulla scia delle grandi novità sulla maratona rivelate dall'articolo di IGN e dal tweet di un nuovo direttore del gioco che cerca di anticipare questo articolo di IGN, ci sono ulteriori notizie sullo stato di Bungie e Destiny 2 nel suo complesso, e come è successo le ultime volte che abbiamo ricevuto segnalazioni come questa, la situazione sembrava particolarmente cupa.

Articolo scritto da Rebecca Valentine Dovrebbe essere letto integralmente qui. Le parti più inquietanti sono riportate di seguito e sono le ultime notizie per una comunità già stressata. E i lavoratori di Bungie sono già sull’orlo del baratro.

Si teme che ci saranno altri licenziamenti dopo gli oltre 100 tagli già avvenuti lo scorso autunno sulla scia della forma definitiva.

Qualcuno con “conoscenza dei budget di Bungie” dice che “non quadra nulla” e c'è un'enorme pressione su The Final Shape per fornire e colmare il divario su Marathon, e poi, ovviamente, Marathon stessa deve essere un enorme successo. Non è stato detto nulla sul piano a lungo termine di Destiny oltre agli episodi già annunciati. Noterò che è insolito per qualcuno di così alto livello e con una così vasta conoscenza delle finanze di Bungie parlare di un articolo come questo.

Bungie ha avuto problemi con Matter, un gioco per bambini pre-progettato che è stato cancellato nel 2020, poi ripreso e poi cancellato di nuovo nel 2022. Stanno ancora realizzando un gioco con nome in codice “Gummy Bears”, ma è in pausa a causa di tutto ciò accade in azienda. .

Si dice che la tanto derisa leadership di Bungie lascerà probabilmente nell'estate del 2026 una volta arrivati ​​i pagamenti finali di Sony derivanti dall'acquisizione. Non è chiaro se questo sia il momento in cui Sony rileva l'azienda come riportato in precedenza. Gli attuali capi presumibilmente vogliono far uscire Marathon e lasciarlo a qualcun altro per portarlo avanti da lì. Ciò è in linea con un modello di cattivo comportamento di lunga data da parte dei boss di Bungie che erano spesso il bersaglio dell'ira dei giocatori, degli sviluppatori di Bungie e persino di Sony, che erano arrabbiati per come erano andate le cose.

Essendo un giocatore e reporter di lunga data di Destiny 2 in mezzo a tutto questo, è difficile immaginare un lieto fine qui, almeno a breve termine. Lo stato attuale del gioco non è impostato per rendere The Final Shape il tipo di enorme successo che salverà tutto e cambierà le cose, anche se Lui è Bene. Quindi, poiché si tratta di un “capitolo conclusivo” della saga di Luce e Tenebra, ci sarà probabilmente un calo significativo nel numero dei giocatori in seguito man mano che Destiny passa a episodi non collegati.

Quindi, dal rilascio della forma finale a giugno al rilascio di Marathon in un momento imprecisato nel 2025, è passato molto tempo, inoltre non ci sono garanzie che Marathon avrà un enorme successo in un mercato competitivo. La notizia inclusa in questo articolo secondo cui potrebbe aver luogo un passaggio a un modello di hero shooter è stata accolta male.

Sul lungo termine, se la leadership di Bungie se ne andasse e assumesse una leadership migliore, all'interno dell'azienda o tramite Sony, le cose potrebbero migliorare. Ma sarà sicuramente dura per un anno o due, considerando la situazione attuale e la direzione in cui stanno andando.

