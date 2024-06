Nightdive Shocks con The Thing: Remastered per PC e console [Trailer]

È un peccato che i fan non abbiano mai visto questo sequel di Computer Artworks e Black Label Games La cosa, ma stiamo ottenendo il meglio con una rimasterizzazione del gioco originale, grazie a Nightdive Studios! Nightdive Studios è stato creato in collaborazione con Universal Products & Experiences Cosa: rimasterizzato Digitalmente su PC tramite Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch entro la fine dell’anno.

Una fedele riproduzione del classico sparatutto survival horror in terza persona del 2002, Nightdive porta il gioco all’era moderna con il suo motore KEX per giocare sulle console di ultima generazione, inclusa la risoluzione 4K a 120 fotogrammi al secondo. Cosa: rimasterizzato Conterrà inoltre modelli di personaggi, texture e animazioni aggiornati, implementando al contempo il rendering 3D avanzato per illuminazione ed effetti atmosferici aggiornati.

“Molti di noi di Nightdive Studios sono fan accaniti del genere horror, quindi è stato un onore incredibile lavorare nel mondo dei film horror iconici. La cosa,” Egli ha detto Larry Coopermann, Direttore dello sviluppo aziendale presso Nightdive Studios. “Il film del 1982 è un capolavoro e davvero una delle opere d’arte più influenti nel genere horror Cosa: rimasterizzatoonoriamo quell’eredità e uno straordinario gioco Computer Artworks ispirato alla storia che ha ampliato la tradizione.

Nel caso in cui non hai mai giocato La cosaIl gioco è ambientato dopo gli eventi del film, in cui un misterioso alieno mutaforma ha spazzato via l’equipaggio della struttura di ricerca americana Outpost 31. Tu sei il capitano JF Blake, il leader di una squadra di soccorso delle forze speciali dell’esercito americano inviata per indagare sugli eventi accaduti all’Avamposto 31. Presto ti ritroverai circondato dagli elementi e a rischio di infezione da parte dell’alieno.

Blake deve tenere unita la sua squadra per sopravvivere guadagnandosi la loro fiducia e assicurandosi che la paura e la paranoia non abbiano la meglio su di loro.