Nintendo World Series: rivelata la dimensione stimata del file Switch per la versione NES

Dopo le classifiche, questa settimana è stato annunciato ufficialmente il Nintendo World Championships: NES Edition.

Se hai intenzione di scaricare il titolo o vuoi semplicemente conoscere la dimensione del file di questa raccolta di speedo classici, continua a leggere. Secondo gli elenchi ufficiali di Nintendo, la dimensione stimata del file eShop è 313 MB. In confronto, NES Remix per Wii U (Secondo l’elenco ufficiale) Erano circa 400 MB.

Quando arriva la Nintendo World Series: NES Edition 18 luglio 2024, promette di essere ricco di “oltre 150 momenti stimolanti” in 13 classici titoli per NES. Questi giochi includono titoli delle serie Mario e Zelda, nonché titoli come Kirby’s Adventure, Kid Icarus e Metroid.

Mentre l’edizione Deluxe domestica verrà fornita con una cartuccia replica dorata, la “Special Edition” in Giappone includerà due controller Famicom Switch Online. Sono inoltre disponibili i preordini:

