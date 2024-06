No, non puoi acquistare azioni Berkshire con uno sconto del 99%.

Icona nell’angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. Un uomo guarda uno schermo alla Borsa di New York Michael Nagel/Xinhua tramite Getty Images

La Borsa di New York annullerà le negoziazioni dopo che un problema tecnico ha causato la sospensione di 40 azioni, tra cui Berkshire Hathaway.

Questo problema tecnico ha fatto sì che Berkshire Hathaway sembrasse scambiato con uno sconto del 99%.

La questione tecnica è durata due ore ed era collegata alla Consolidated Tape Association.

Borsa Valori di New York Ha detto che avrebbe annullato le operazioni effettuate dopo il problema tecnico Sospensione delle negoziazioni su 40 azioni Lunedì mattina, incluso Berkshire Hathaway, che sembra essere scambiato con uno sconto del 99%.

Azioni di Classe A di Warren Buffett Sembra che la società fosse scambiata a 185,10 dollari per azione prima dell’inizio della sospensione delle negoziazioni. Le negoziazioni possono essere temporaneamente interrotte prima di una notizia, a causa di problemi normativi o se il titolo si sposta al di fuori di determinati intervalli di prezzo, come è accaduto a Berkshire Hathaway.

Secondo i dati LSEG, un piccolo numero di operazioni è stato eseguito al prezzo scontato nel minuto precedente l’inizio dello stop. Lo ha riferito la Borsa di New York Tutte le operazioni con Berkshire Hathaway del valore pari o inferiore a $ 603.718,30 verranno annullate.

Venerdì le azioni di Classe A del gruppo hanno chiuso a 627.400 dollari. Il titolo ha riaperto a $ 648.000 alle 11:36.M. , Lunedì ha chiuso a 631.110 dollari.

Il problema tecnico, derivante dalle quotazioni azionarie in tempo reale della Consolidated Tape Association, è durato circa due ore ed è stato risolto intorno alle 11:45.

La Borsa di New York consente ai trader di farlo Mark viene scambiato come “chiaramente falso”. E chiedere un risarcimento, se necessario. Lo scorso gennaio l’A Un problema tecnico alla Borsa di New York Ciò ha portato a significative fluttuazioni dei prezzi per più di 250 aziende ed è stato ricondotto a un dipendente che ha lasciato in funzione il sistema di backup.

La CTA supervisiona la diffusione delle informazioni sui prezzi in tempo reale su molte borse. Ha affermato che il problema tecnico di lunedì potrebbe essere derivato da “un problema con le gamme di prezzo Limit Up/Limit Down che potrebbe essere correlato a una nuova versione del software”.

La Borsa di New York ha emesso avvisi di cancellazione simili a Almeno altre 12 aziende, Come la catena di fast food Chipotle, i fondi negoziati in borsa, Incluso ETF obbligazionari PIMCO.