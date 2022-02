OnePlus 10 Pro scatta a metà del test di vita di JerryRigEverything

OnePlus 10 Pro è disponibile in Cina Alcune specifiche primarie, Compreso il processore Snapdragon 8 General 1 e la batteria da 5.000 mAh, non sarà il telefono più durevole sul mercato. Lo YouTuber Zack Nelson, creatore del popolare canale JerryRigEverything, ha sottoposto OnePlus 10 Pro al suo test di routine e quando lo ha spinto al centro del cellulare per provare a piegarlo, si è quasi tagliato a metà.

Guarda tu stesso: inizia il test della curva per l’area del video 18:57 (Ecco dove dovrebbe iniziare il video incorporato di seguito).

Quando Nelson preme per la prima volta OnePlus 10 Pro, il vetro inizia a frantumarsi e appaiono molte crepe sotto il telefono. Pompa per fotocamera simile a una stufa. Quando preme di nuovo, quelle crepe diventano un vuoto completo e la parte superiore del telefono inizia a piegarsi.

Quando OnePlus 10 Pro è stato completamente rotto, Nelson ha strappato lo specchietto retrovisore per vedere l’interno del telefono. Il telefono scatta sopra la batteria e lo spazio cellulare di OnePlus, insieme al pulsante del volume sul lato del bordo superiore, aiuta Nelson a creare l’ambiente perfetto per spezzarlo a metà a mani nude. C’era anche un esterno in metallo più sottile intorno al telefono di quanto si aspettasse, il che potrebbe aver permesso anche al telefono di rompersi.

Sebbene il motivo esatto per cui OnePlus 10 Pro si sia arrestato in modo anomalo quando Nelson ha utilizzato un po’ di energia non è chiaro, vale la pena notare che sta cercando di spingere il telefono ai suoi limiti di configurazione. Non è possibile per molti utenti medi provare a rompere il proprio telefono a metà (per favore non provarlo a casa).

Ma il test di Nelson mostra che il telefono può essere danneggiato se piegato troppo, cosa che dovresti tenere a mente se vuoi prenderne uno per te. OnePlus non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sul video o prevede di apportare modifiche a OnePlus 10 Pro per renderlo più durevole.

OnePlus non è l’unica azienda sotto controllo per i dispositivi flessibili. Alcuni proprietari hanno riferito che i loro telefoni iPhone 6 e 6 Plus sono piegati. Compreso Questo è il confine Don Seifert – e documenti interni rilasciati nell’ambito di una causa hanno rivelato che Apple conosceva i telefoni È più probabile che si pieghi Rispetto all’iPhone 5S. Nelson ha anche scoperto che nel 2018 l’iPod Pro è stato rilasciato quell’anno Può rompersi se piegatoE il ROG Phone 5 di Asus Non bene nel 2021Uno.