Brandon Aiyuk I 49ers non hanno ancora accettato un prolungamento del contratto a lungo termine, e sebbene altri ricevitori di alto livello abbiano recentemente concluso accordi con le proprie squadre, non c'è motivo di credere che il miglior ricevitore di San Francisco verrà presto scambiato senza.

Amon-Ra divenne S. Brown è l’ultimo a ricevere un nuovo contratto mercoledì. Lo ha riferito Ian Rapoport di NFL MediaCitando fonti, St. Brown e i Detroit Lions Ha accettato una proroga di quattro anni Ciò include più di 120 milioni di dollari in nuovi fondi e 77 milioni di dollari garantiti.

I Lions erano maggiormente sotto pressione per raggiungere un accordo con St. Louis. Brown, una scelta del quarto round del 2021 e All-Pro del 2023, avrebbe dovuto guadagnare solo $ 3,5 milioni nell'ultimo anno del suo contratto da rookie. Nel frattempo, Aiyuk guadagnerà 14,124 milioni di dollari L'ultimo anno del suo contratto Come scelta al primo turno del 2020 (n. 25 in totale).

Ce l'aveva anche Ja'Marr Chase, una scelta del primo round del 2021 La sua opzione contrattuale per il quinto anno è stata esercitata dai Cincinnati Bengals mercoledì, il che significa che il tre volte ricevitore del Pro Bowl guadagnerà $ 21,8 milioni nell'ultima stagione del suo contratto da rookie. 49ers Aiyuk ha esercitato la sua opzione per il quinto anno L'anno scorso, però, costava 7,7 milioni di dollari in meno, il che lo rendeva un vero affare rispetto agli altri migliori ricevitori del campionato.

La cosa più notevole, però, è la presenza di altre star, come Aiyuk, che sono state selezionate al primo turno Draft NFL 2020 Non hanno raggiunto nuovi accordi con le loro squadre.

CeeDee Lamb, la scelta numero 17 dei Dallas Cowboys, e Justin Jefferson, la scelta numero 22 dei Minnesota Vikings, giocheranno con le opzioni del quinto anno senza estensioni in atto. Entrambi sono tre volte selezionati per il Pro Bowl e All-Pro della prima squadra (Jefferson nel 2022 e Lamb nel 2023).

Aiyuk, Lamb e Jefferson potrebbero essere tutti concessi in franchising dalle loro squadre nel 2025, pagando loro 24,7 milioni di dollari per questa stagione se non riescono ad accettare un'estensione. Pertanto, qualsiasi squadra che dovesse proporre uno scambio per uno di essi non solo dovrebbe offrire una scelta simile al primo turno nel draft del 2024, ma sarebbe anche disposta a pagare immediatamente un alto stipendio.

Aiyuk potrebbe non essere soddisfatto delle offerte dei 49ers, ma ci sono ancora pochi precedenti che suggeriscono che l'obiettivo numero 1 Brock Purdy finirà nel roster di un'altra squadra.

“Con British Airways ho comunicato in diverse occasioni, in numerose occasioni il nostro desiderio”, ha detto lunedì il direttore generale dei 49ers John Lynch. “Il nostro desiderio è che sia qui e faccia parte dei Niners per il resto della sua carriera. Ci stiamo lavorando. Posso dire che stiamo avendo buone conversazioni, e lascio le cose a questo.”

