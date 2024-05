Pubblicazione del programma NFL 2024: aggiornamenti in tempo reale prima dell’annuncio completo di mercoledì

Settimana 1: Green Bay Packers vs. Philadelphia Eagles, 6 settembre, San Paolo, Brasile, Peacock

La prima partita del campionato in Brasile prevede due squadre di playoff. Sarà anche il primo venerdì di apertura della NFL per le squadre dal 1970.

“Vogliamo essere parte di questo incontro storico contro gli Eagles a San Paolo”, ha dichiarato Mark Murphy, presidente e amministratore delegato di Packers. tramite il sito web del gruppo. “Siamo entusiasti di giocare di fronte ai nostri devoti fan in Brasile e di contribuire a costruire la popolarità internazionale della NFL e dei Packers. Abbiamo avuto la nostra prima esperienza a livello internazionale qualche anno fa e siamo orgogliosi di far parte del campionato continua crescita globale.”

Programma NFL: solo due partite confermate finora #Aquile Settimana 1 Brasile-Green Bay Packers E Domenica 9 febbraio 2025 a New Orleans, avversario ancora da definire pic.twitter.com/ZKUWMfPDj6 — Sidelines – Eagles 🦅🏈 (@SSN_Eagles) 14 maggio 2024

I Packers hanno giocato diverse volte fuori dagli Stati Uniti, anche se la maggior parte erano partite di preseason. Hanno giocato due partite di preseason in Canada (1997 a Toronto, 2019 a Winnipeg) e 1998 a Tokyo. Hanno giocato solo una partita della stagione regolare in terra straniera: una sconfitta per 27-22 contro i New York Giants a Londra nel 2022.

Ci saranno altre quattro partite internazionali nella stagione NFL 2024, anche se conosciamo solo le squadre di casa per quelle gare. I Carolina Panthers saranno la squadra di casa per una partita a Monaco. I Minnesota Vikings e i Chicago Bears saranno entrambe le squadre di casa per le partite a Londra, mentre i Jacksonville Jaguars giocheranno la loro 12esima partita a Londra dal 2013.