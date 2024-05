Australia, Corea del Sud e Hong Kong hanno chiuso il bilancio

7 ore fa

L’evento OpenAI di lunedì che ha messo in evidenza una nuova app desktop e alcuni aggiornamenti “alza nuovamente il livello per i chatbot consumer”, secondo l’analista della Bank of America Vivek Arya.

L’evento “alza la posta sull’assistente AI”, ha scritto in una nota martedì, aggiungendo che i titoli dei semiconduttori dovrebbero vedere venti favorevoli di crescita pluriennale provenienti dalle capacità di calcolo e di rete necessarie per mitigare i crescenti casi di utilizzo dell’IA.

L’analista Wamsi Mohan ha anche evidenziato Apple come potenziale beneficiario di OpenAI, degli assistenti multimediali e dei potenziali guadagni di produttività.

“Gran parte della demo ha utilizzato un iPhone ‘connesso a Internet’ per ridurre la latenza per l’interazione in tempo reale”, ha scritto. “Continua ad acquistare sugli interessi di GenAI al limite con un margine lordo positivo e uno slancio nei servizi.”

Tuttavia, Barton Crockett di Rosenblatt vede l’evento come un potenziale punto di pressione competitiva per Alphabet prima di Google I/O. Gli sviluppi sembrano aver attirato l’attenzione anche di Apple, che ha lottato per anni per creare funzionalità simili per la sua componente Siri, ha aggiunto.

“Crediamo che Apple non sia affatto vicina internamente a ciò che OpenAI ha appena dimostrato”, ha scritto. “Se Google non riesce a dimostrare la capacità di eguagliare OpenAI all’I/O, Apple sarà sottoposta a una pressione significativa e crediamo collaborerà con OpenAI per aggiornare Siri per adattarlo allo stato attuale dell’IA.”

Samantha Sobin