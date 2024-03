Rapporto sugli utili del terzo trimestre 2024 di Oracle (ORCL).

Profitti : 1,41 dollari per azione, rettificato, rispetto a 1,38 dollari attesi, secondo LSEG, ex Refinitiv

Per il trimestre in corso, Oracle ha dichiarato nella conferenza sugli utili che riporterà utili compresi tra 1,62 e 1,66 dollari per azione su vendite che dovrebbero crescere tra il 4% e il 6% rispetto ai ricavi dello scorso anno di 13,8 miliardi di dollari. La previsione di LSEG era di un utile per azione rettificato di 1,64 dollari su un fatturato di 14,74 miliardi di dollari.

I ricavi sono aumentati del 7% nel trimestre rispetto ai 12,4 miliardi di dollari dell'anno precedente. L’utile netto è aumentato del 27% a 2,4 miliardi di dollari, o 85 centesimi per azione, rispetto a 1,9 miliardi di dollari, o 68 centesimi per azione, dell’anno precedente.

Il segmento dei servizi cloud e del supporto alle licenze di Oracle, il suo business più grande, ha visto le vendite aumentare del 12% a 9,96 miliardi di dollari, battendo leggermente la previsione di StreetAccount di 9,94 miliardi di dollari. La società ha attribuito questo aumento alla forte domanda per i suoi server di intelligenza artificiale.

Safra Catz, amministratore delegato di Oracle, ha affermato che la società ha aggiunto diversi contratti per “nuove grandi infrastrutture cloud” durante il trimestre. Oracle ha affermato che i ricavi del cloud dell'azienda, riportati come parte dell'unità, sono aumentati del 25% su base annua a 5,1 miliardi di dollari.

“Abbiamo firmato diversi grandi accordi in questo trimestre e ne abbiamo altri in cantiere”, ha detto Katz agli investitori durante la chiamata sugli utili.

Le altre unità dell'azienda non hanno ottenuto risultati altrettanto positivi.

Le licenze cloud e le vendite on-premise sono scese del 3% a 1,26 miliardi di dollari, superando leggermente le aspettative di StreetAccount. I ricavi dell'hardware sono scesi del 7% a 754 milioni di dollari, mentre le vendite nella divisione servizi dell'azienda sono scese del 5% a 1,31 miliardi di dollari, entrambe al di sotto delle previsioni di StreetAccount.