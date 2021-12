Rimossa la statua della “Ballard of Shame” nella famosa piazza Tiananmen di Hong Kong

La scultura “Pilastro della vergogna” è in memoria delle vittime da più di 20 anni. 1989 Massacro di piazza Tienanmen , In cui le lotte degli studenti universitari di Pechino sono state represse dall’esercito cinese con forza micidiale.

Sopra Su una piattaforma all’università Hong Kong Nel campus (HKU), una statua alta 8 metri di resti umani decomposti è uno degli ultimi monumenti iconici alle vittime della sanguinosa oppressione.Sopra Hong Kong Suolo.

Ma a mezzanotte di giovedì, sono state erette barriere di costruzione gialle intorno alla statua e si sono sentiti crepe e rumori di demolizione mentre la scultura veniva rimossa nell’oscurità.

Le immagini scattate durante i lavori di rimozione mostrano i lavoratori che avvolgono la statua in una pellicola protettiva e la sollevano in due parti separate su una gru all’esterno dei locali. Il Consiglio HKU ha detto che la scultura sarebbe stata conservata in deposito.

Due bambini vedono la statua del “Pilastro della vergogna” nel campus dell’Università di Hong Kong a Hong Kong il 15 ottobre 2021. debito: Louise Delmotte/Getty Images AsiaPac/Getty Images

Giovedì mattina, un testimone ha affermato che il sito della scultura era ormai vuoto e si potevano vedere gli studenti piangere nel campus dopo la sua rimozione. La CNN ha accettato di non rilasciare il nome di questo testimone per paura che la persona potesse essere oggetto di ritorsioni da parte delle autorità.

Dall’entrata in vigore del National Security Act a Pechino nel 2020, i timori di vendetta sono stati comuni tra coloro che si pronunciano contro le autorità di Hong Kong. Resterà in carcere a vita.

Il Consiglio HKU ha dichiarato in una dichiarazione che è stato “eliminato sulla base di consulenza legale esterna e valutazione del rischio nel migliore interesse dell’università”.

La scultura nell’edificio Hawking Wong dell’università fa parte di una serie di opere dell’artista danese Jens Calciot, creata nel 1997 – Hong Kong torna in Cina dopo oltre 150 anni di dominio britannico. L’iscrizione sulla scultura recita: “Gli anziani non possono uccidere i giovani per sempre”, e questo è stato costruito per “creare un avvertimento e un promemoria per la gente di un evento vergognoso che non accadrà più”, come spiegato sul sito web di Galschiøt.

Le guardie di sicurezza stanno di fronte alle barricate erette intorno al “pilastro della vergogna” alto 26 piedi. debito: Peter Parks/AFP/Getty Images

Per tre decenni, Hong Kong è stato l’unico paese in Cina a tenere eventi annuali di sensibilizzazione di massa il 4 giugno 1989, segnando eventi in ed intorno a Piazza Tiananmen.

Clamtown è uno degli argomenti più pesantemente censurati nella Cina continentale e le discussioni al riguardo vengono spazzate via dai mass media. I funzionari cinesi non hanno rilasciato un bilancio ufficiale delle vittime, ma le stime vanno da diverse centinaia a migliaia.

Dopo la consegna del 1997, ha continuato a sensibilizzare l’opinione pubblica e monumenti simili come cartina di tornasole per l’attuale autonomia e indipendenza democratica di Hong Kong, come promesso nella sua costituzione de facto.

Tuttavia, sulla scia del National Security Act, molti importanti politici e attivisti pro-democrazia sono imprigionati Oppure ha lasciato la città e numerosi gruppi della società civile sono stati sciolti.

Quando la scultura viene rimossa all’Università di Hong Kong, la guardia di sicurezza si erge come una barriera di fronte al container di una nave e le guardie di sicurezza si ergono come una “colonna della vergogna”. debito: Peter Parks/AFP/Getty Images

Le ultime due veglie del 4 giugno sono state bloccate dalla polizia citando i controlli sul virus corona. In seguito ci furono attivisti di spicco, tra cui Joshua Wong e il magnate dei media Jimmy Loy È stato imprigionato per aver partecipato In occasione di eventi commemorativi nel 2020.

Il Museo di Hong Kong dedicato alle vittime il 4 giugno Costretto a chiudere All’inizio di quest’anno, ha spostato la sua intera raccolta online, citando la “repressione politica”.

Dopo la notizia dello smantellamento della scultura, l’artista Calciot ha scritto sul suo account Twitter: “Sono scioccato nel vedere che l’Università di Hong Kong sta attualmente distruggendo il pilastro della disgrazia. È assolutamente ingiusto e un’auto-immolazione contro la proprietà privata ad Hong Kong.”

Una visione intima del “Pilastro della vergogna”. debito: Louise Delmotte/Getty Images AsiaPac/Getty Images

“Incoraggiamo tutti ad andare all’Università di Hong Kong e documentare tutto ciò che accade con la scultura”, ha aggiunto in una nota. Abbiamo fatto tutto il possibile per dire all’Università di Hong Kong che vogliamo davvero portare la scultura in Danimarca”.

Nella sua dichiarazione, il Consiglio HKU ha dichiarato che “nessuna parte ha ottenuto il permesso dall’Università di collocare questa statua nel campus e che l’Università si riserva il diritto di intraprendere le azioni appropriate per affrontarla in qualsiasi momento”.

Ha aggiunto: “L’università è anche preoccupata per i problemi di sicurezza posti da una statua debole.

Domenica, i primi “solo patrioti cinesi” di Hong Kong hanno assistito alle elezioni legislative Record di bassa affluenza , Riflette il forte calo del coinvolgimento civico e politico in seguito alla trasformazione del processo elettorale della città a Pechino all’inizio di quest’anno.

Il 23 dicembre, i lavoratori hanno rimosso una parte della statua del “Pilastro della vergogna” in un container dell’Università di Hong Kong. debito: Anthony Quan / Getty Images

Dopo il voto, l’amministratore delegato di Hong Kong Gary Lam si è recato a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi Jinping, che ha approvato la sua amministrazione e lo ha elogiato per aver spostato la città “dal caos all’ordine”, secondo la dichiarazione del governo dell’incontro.

Con solo il 30,2% dei voti alle elezioni – una “vittoria” ha affermato Xi, “la città ha compiuto costanti progressi nella promozione del realistico sviluppo democratico di Hong Kong”.

“I diritti democratici dei compagni di Hong Kong sono stati dimostrati”, ha detto Ji.

Molti attivisti di Hong Kong che sono fuggiti all’estero hanno bollato l’elezione – in cui i potenziali candidati sono stati prima selezionati dal governo – facendo eco alle critiche di molti gruppi per i diritti e osservatori internazionali che si tratta di un “falso”.

Immagine in alto: il 23 dicembre 2021, i lavoratori hanno rimosso parte del “Pilastro della vergogna” in un container presso l’Università di Hong Kong.