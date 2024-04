Risultati delle elezioni primarie della Pennsylvania 2024

FILADELFIA (CBS) – Si stanno chiudendo i sondaggi in tutta la Pennsylvania e sono arrivati ​​i risultati per le elezioni primarie del 2024. Controlla i risultati in tempo reale della corsa al Procuratore generale della Pennsylvania, alla Camera degli Stati Uniti e ad altre gare in tutto lo stato nei link sottostanti.

Risultati delle elezioni primarie BA

Chi c'è alle primarie della Pennsylvania 2024?

Presidente

Le primarie dello stato campo di battaglia sono relativamente tardi e il repubblicano Donald Trump sta attualmente correndo incontrastato dietro all’ex ambasciatrice delle Nazioni Unite Nikki Haley. Ha sospeso la sua campagna presidenziale repubblicana per il 2024 all'inizio di marzo.

Anche il democratico Joe Biden corre incontrastato alle primarie. Questa è la sua sfida rimanente, poiché il rappresentante Dean Phillips del Minnesota si è ritirato Il suo impegno primario democratico di lunga data Contro Biden a inizio marzo.

Senato

Senato democratico degli Stati Uniti. Bob Casey non ha affrontato un avversario principale e non ha affrontato lo sfidante repubblicano David McCormick. Il controllo del Senato degli Stati Uniti è in palio nel 2024 e si prevede che la candidatura di Casey per un quarto mandato sarà una delle gare più costose e seguite da vicino della nazione.

Gli elettori delle primarie devono fare le loro scelte anche in altre gare.

Congresso

Tutti i 17 presidenti in carica – nove democratici e otto repubblicani – si candidano per la rielezione nei 17 seggi del Congresso della Pennsylvania.

Si prevede che alle elezioni generali di novembre saranno contesi solo una manciata di seggi.

Alle primarie, solo cinque hanno rivali diretti all'interno del proprio partito: il rappresentante democratico di Filadelfia; Dwight Evans, il rappresentante democratico degli Stati Uniti dell'area di Pittsburgh Summer Lee e i rappresentanti repubblicani degli Stati Uniti. Mike Kelly di Butler e il rappresentante Brian Fitzpatrick della contea di Bucks.

Evans Wills sta affrontando l'ex Philadelphia Register of Deeds Tracy Gordon per guidare il 3 ° distretto, che copre gran parte di Philadelphia.

Anche la candidatura per la rielezione di Fitzpatrick sta attirando l'attenzione. Affronta lo sfidante Mike Hook per il seggio del 1° distretto. La vincitrice affronterà la democratica Ashley Ihasz.

Nel 7° distretto della Pennsylvania orientale, tre repubblicani stanno gareggiando per sfidare la rappresentante democratica statunitense Susan Wild di Allentown. Si tratta del rappresentante statale Ryan McKenzie, del proprietario della società informatica Kevin Delicker e dell'avvocato Maria Montero.

Nel frattempo, nel 10° distretto della Pennsylvania centro-meridionale, sei democratici stanno cercando la nomina per sfidare il deputato repubblicano americano Scott Perry della contea di York. Sono l'ex dirigente della radio pubblica Blake Lynch, il consulente aziendale John Broadhurst, l'ex personaggio televisivo Janelle Stelson, il membro del consiglio comunale di Harrisburg Shamain Daniels, il pilota in pensione del Corpo dei Marines Michael O'Brien e Rick Coplen, un insegnante e ufficiale dell'esercito in pensione.

Procuratore generale

Cinque democratici si sono presentati alle primarie del partito.

Includono lo stato Rappresentante Jared Solomon di FiladelfiaContea del Delaware Il procuratore distrettuale Jack StolzheimerEx revisore generale dello Stato Eugenio De PasqualeEx avvocato del governo centrale Joe Kahn E Keir Bradford-GrayEx capo difensore pubblico di Filadelfia e della contea di Montgomery.

Da parte repubblicana, il procuratore distrettuale della contea di York Dave Sunday e il rappresentante dello stato della contea di Delaware Craig Williams hanno presentato istanza di candidatura.

Tesoriere

Il presidente repubblicano Stacey Garrity ha presentato istanza di candidatura per un secondo mandato quadriennale. Dal lato democratico, due hanno presentato istanza di candidatura: il deputato statale Ryan Pizarro di Erie ed Erin McClelland, una candidata al Congresso per due mandati della periferia di Pittsburgh che ha contribuito a gestire varie organizzazioni di servizi umani.

Revisore generale

Il presidente repubblicano Tim DeFore ha presentato domanda per candidarsi per un secondo mandato quadriennale. Dal lato democratico, due hanno presentato istanza di candidatura: il rappresentante di stato Malcolm Kenyatta di Filadelfia e il controllore della contea di Lehigh Mark Binsley.